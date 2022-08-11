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經部砸2億促銷食品　王美花：預估增加廠商6千萬美元收入

▲經濟部砸2億推出「台灣食品全球GO」計畫，部長王美花表示，預計能讓2千家廠商受惠，增加廠商共計6千萬美元的收入。（圖／記者鄭妤安攝影）
▲經濟部砸2億推出「台灣食品全球GO」計畫，部長王美花表示，預計能讓2千家廠商受惠，增加廠商共計6千萬美元的收入。（圖／記者鄭妤安攝影）

記者鄭妤安／台北報導

2022-08-11 14:29:02

為協助食品業者快速度過中國突發性限制進口的難關，經濟部砸2億推出「台灣食品全球GO」計畫，全方位促銷台灣食品，經濟部長王美花今（11）日出席「工具機產業規範關鍵影響力發表會」時對此表示，此次食品計畫預計能讓2千家廠商受惠，增加廠商共計6千萬美元的收入。

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中國海關總署週2日突然宣布對台灣近百家食品業者禁止進口，被解讀為中共報復裴洛西訪台之舉。經濟部今日表示，台灣加工食品近2成輸往中國市場，為協助業者快速度過中國突發性限制進口的難關，因此宣布提撥2億元祭出「台灣食品全球GO」計畫，實施台灣食品國內與國際行銷。

王美花稍早出席「工具機產業規範關鍵影響力發表會」，會前接受媒體聯訪表示，此次行銷大致挑選美國、日本、韓國、新加波、馬來西亞等13國，舉辦大型促銷活動及購物中心快閃活動，布建國際市場通路，同時，廠商若要上網至國外網站自行行銷，經濟部會補助十萬元，若廠商要自己找通路行銷，每次會給20萬元補助，最多可達100萬，無論以什麼樣的行銷方式，經濟部會予以配合。

她進一步提到，此次計畫預計能讓2千家廠商受惠，增加廠商共計6千萬美元的收入，經濟部期盼能分散市場，讓更多的國家看見台灣美食。

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