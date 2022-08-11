邵雨薇對戲吳慷仁超崩潰 為當演員苦到「泡麵分2餐吃」
藝人邵雨薇、吳慷仁是演藝圈情侶檔，隨著2人關係穩定，對戀情的態度也越來越大方。日前邵雨薇受邀上節目《誰來演戲》，接受主持人納豆（林郁智）專訪，大方分享當時與還未交往的吳慷仁合作偶像劇《極品絕配》的心情，邵雨薇說自己在演《極品絕配》時，並不懂得表演，屬於準備型演員，「把劇本背得跟課本一樣，一字不漏」，形容在跟吳慷仁對戲後，幾乎是到崩潰的狀態，邵雨薇說：「他就像是一座山一樣，他在山頂，而我還在下面用跑得追著他。」納豆則笑說：「影帝等級的人來了！」
為了協助家中經濟狀況，邵雨薇從學生時期就開始半工半讀，剛開始當演員的時候，更因為收入無法支持基本開銷，讓她只能一邊演戲、一邊打工，去過五分埔批衣服來賣，也曾做網拍賣服飾等，「為了省錢，我還曾把泡麵麵條折半，一半中午吃、一半晚上吃」，讓納豆難以想像，為了增加收入，當時邵雨薇幫自己的演員路設停損點，第一次是25歲、第二次是27歲，「當我設定好之後，工作就一個接著一個，我想是靠著念力、吸引力法則，才讓我順利繼續演員這條路。」
邵雨薇外型甜美、氣質清新，再加上精湛的演技，是不少人心目中的女神，而在節目中，納豆主動提起2人多年前的烏龍緋聞，邵雨薇大笑說：「在我的緋聞對象裡面，納豆哥？我覺得怪怪的。」納豆接著自嘲說：「其實是好的，大家會覺得妳好棒，妳不看外表的，對妳是加分好不好！」