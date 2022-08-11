狄鶯護孫安佐氣出病！被罵老太婆 怒槓酸民：像狗在吠
藝人孫鵬、狄鶯的22歲獨子孫安佐，4年前在美國留學，因涉嫌改造手槍未遂被捕，據傳夫妻砸了3,000萬元台幣聘請律師救子，才讓孫安佐返回台灣，日前台灣法院也決定不起訴他，這場風波歸於平靜，許多網友卻看不下去，在狄鶯的社群平台謾罵，讓她氣憤不已，忍不住跟酸民互槓，昨（10）日曬出臥病在床的影片，讓粉絲相當心疼。
這場持槍事件，原本應圓滿落幕，孫安佐卻再度拍攝影片「是時候該加倍奉還了」，持槍表示要鼓吹百姓擁槍的概念，狠嗆政府沒作為，人民要有自保能力，此舉引起網友反彈，認為他不知悔改，但狄鶯卻認為兒子成熟懂事，改造槍枝不代表會胡亂掃射別人，對孫安佐依舊力挺到底。
狄鶯向來在臉書提倡心靈雞湯，網友卻湧入其留言區攻擊，「老太婆還要自我感覺良好多久？自我檢討、禮義廉恥有在妳家族基因裡嗎」、「妳們一家3口不要出現，讓人傷腦筋」，她也表態不忍了，怒回酸民「你就像一隻狗一樣在吠，更不要臉的人是你，你來我的粉絲團刷存在感，沒有智商的人在我這邊浪費時間，不是笨就是腦殘！」並直呼噁心，要惡意留言的人滾出粉絲團。
一直戰力滿點的她，昨突然曬出躺在床上的影片，一副病懨懨的樣子，狄鶯澄清自己沒有確診，而是生病，笑說可能是太生氣導致玉體微恙，所以這幾天較少發文，「真的是心累了，不希望你們為了我吵架，都是姐姐不好，他們愛怎麼講就怎麼講，把自己生活過好就好」、「年紀大了，很多事受不了太多刺激、莫名其妙的攻擊」，休息幾天即可，要粉絲不要擔心。