星宇聯名添生力軍！入手限量箱裝威士忌再抽雙人包機

航空新生代星宇航空今（11）日正式揭曉眾所盼望的2022「星宇箱＃STARBOX」，今年聯手世界知名蘇格蘭威士忌Johnnie Walker。推出鉑光金聯名星宇箱獻禮珍藏版「XR21 Travel Beyond Edition」，全台限量6,500組，建議售價3,300元，即日起於Johnnie Walker指定通路販售。凡購買者於活動官網掃描QR CODE登錄專屬序號，有機會抽中「XR跨境空中品酩會」雙人機票，搭乘星宇航空專屬包機，飛向日本東京體驗收藏家專屬的尊榮旅程。
今年星宇箱所乘載的超越以往，將踏出舒適圈航向尚未開拓的星球，首度攜手Johnnie Walker以「追求無限可能」、「大無畏的精神」等品牌願景，打造全新聯名星宇箱，箱身編號以Johnnie Walker首度問世的年份「1820」，及星宇航空正式啟航的「2020」年，作為代表Game Changer的專屬編碼--「182020」，搭配暢銷款蘇格蘭威士忌Johnnie Walker & Sons XR21，帶領地球人開拓視野勇敢的探索可能，向果敢的造局者們致上最深的敬意。
星宇航空所推出以航空運輸AKH集裝箱為造型的星宇箱禮盒，深受星粉的喜愛連續兩年甫開賣即秒殺。今年首度突破框架，較前幾代相比等比例放大115%，運用極具奢華感的鉑光金結合金屬質感髮絲紋和3D立體工藝壓紋，箱體外形延續使用耐刮又耐摔的行李箱主流材質ABS+PC製作，同時掛有設計款行李運務標籤的提把更顯航空感，不論作為質感居家收藏或外出必備的經典提箱，都能時刻的展現潮流造局者的紳士風範。
另外，還有隨箱附贈的造型刮刮卡，每箱將獲得一組專屬序號，掃描QR CODE登錄參加抽獎，有機會抽中Johnnie WalkerＸ星宇航空「XR跨境空中品酩會」雙人包機機票及空中品酩體驗活動，搭乘造局者專屬包機前往日本東京，體驗收藏家限定尊榮之旅。