新一波疫情8月中來襲！羅一鈞籲做好準備：口罩令不放寬

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羅一鈞表示，面對疫情變化，指揮中心還是呼籲民眾儘速接種疫苗，現行防疫規定、口罩令不會鬆綁，高齡、幼兒等高風險脆弱族群有疑似症狀應儘速就醫，適當準備防疫物資，包括口罩、快篩。
指揮中心也再次提醒4大NG戴口罩方式，包括：
1.使用超過1天。
2.反戴口罩。
3.清洗醫用口罩。
4.只遮住嘴巴、露出鼻子。
另外正確的戴口罩方式，衛福部之前曾說明如下：
1.開：打開包裝並檢查口罩是否有破裂或缺陷，一般設計為有顏色為外層，此面朝外，且鼻樑片應在最外層上方。
2.戴：將兩端鬆緊帶掛於雙耳，鼻樑片固定於鼻樑上方，口罩完全攤開拉至下巴，若必要可打結調整鬆緊帶長度，維持臉部密合度。
3.壓：雙手食指均勻輕壓鼻樑片，使口罩與鼻樑緊密結合。
4.密：可透過鏡子輔助或觸摸確認口罩是否正確配戴，包含內外側、帶子鬆緊、鼻樑片方向及形狀等。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。