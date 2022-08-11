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新一波疫情8月中來襲！羅一鈞籲做好準備：口罩令不放寬

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明未來防疫重點。（圖／指揮中心）
▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明未來防疫重點。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-08-11 14:48:55

中央流行疫情指揮中心今(11)日公布國內新增22,909例COVID-19確定病例，分別為22,650例本土個案及259例境外移入；另確診個案中新增44例死亡。發言人莊人祥表示，疫情大致維持平穩、微幅向下的趨勢，但預期Ba.5病毒株恐在8月中下旬帶來新一波疫情，醫療應變組副組長羅一鈞表示，現行口罩令不會放寬，呼籲民眾做好準備。

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▲指揮中心說明近期防疫重點。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明近期防疫重點。（圖／指揮中心）
對於Ba.5疫情帶來的高峰會落在何處，莊人祥表示，目前有高中低推估等不同的預測模式，當然是希望朝低推估的方向走，不過還是必須隨時觀察監測。比較確定的就是，下波疫情應會在8月中至下旬流行。

羅一鈞表示，面對疫情變化，指揮中心還是呼籲民眾儘速接種疫苗，現行防疫規定、口罩令不會鬆綁，高齡、幼兒等高風險脆弱族群有疑似症狀應儘速就醫，適當準備防疫物資，包括口罩、快篩。

指揮中心也再次提醒4大NG戴口罩方式，包括：

1.使用超過1天。
2.反戴口罩。
3.清洗醫用口罩。
4.只遮住嘴巴、露出鼻子。

▲指揮中心說明4大NG戴口罩方式。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明4大NG戴口罩方式。（圖／指揮中心）
另外正確的戴口罩方式，衛福部之前曾說明如下：

1.開：打開包裝並檢查口罩是否有破裂或缺陷，一般設計為有顏色為外層，此面朝外，且鼻樑片應在最外層上方。
2.戴：將兩端鬆緊帶掛於雙耳，鼻樑片固定於鼻樑上方，口罩完全攤開拉至下巴，若必要可打結調整鬆緊帶長度，維持臉部密合度。
3.壓：雙手食指均勻輕壓鼻樑片，使口罩與鼻樑緊密結合。
4.密：可透過鏡子輔助或觸摸確認口罩是否正確配戴，包含內外側、帶子鬆緊、鼻樑片方向及形狀等。（編輯：倪浩軒）

▲衛福部說明正確的戴口罩方式。（圖／翻攝自衛福部臉書）
▲衛福部說明正確的戴口罩方式。（圖／翻攝自衛福部臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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