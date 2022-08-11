新竹榮服處接受輔導會就學就業職訓輔訪 精進服務品質

新竹榮服處昨（10）日接受輔導會就學就業職訓業務輔訪考核，由輔導會就學就業處池玉蘭處長率承辦同仁，至該處實施業務輔訪，實地瞭解業務推動情形及窒礙，檢視執行成果，並蒐整第一線服務人員回饋意見，作為未來政策參考，提升各項服務品質。





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之前，由新竹榮服處沈立忠處長陪同池玉蘭處長拜訪創業退除役二類官兵林恩玄先生，實地關懷瞭解退除役官兵創業努力成功歷程。林恩玄先生退伍後曾運用輔導會就學補助資源就讀明新科大，創業期間，又申請創業輔導，與朋友合資開立「玄峰運動生活館」，販售羽球相關體育用品，並提供羽球教學、球員培訓及組隊競賽等服務，林先生充滿感謝，鼓勵有意創業的退除役官兵們，善用輔導會資源，選擇自己有興趣的行業，投入熱情、堅持夢想，就可以提高創業成功的機會。





池玉蘭處長表示，輔導會近年來積極推動產學、產訓、就創業服務等工作，鼓勵並協助退除役官兵提升專業技能、順利就業或創業，透過實地業務輔訪，驗證各項就學、就業、職訓輔導政策得以有效透過榮服處落實執行，並肯定新竹榮服處就業站的努力，期許持續宣導推廣輔導會各項資源，以嘉惠更多退除役官兵。





新竹榮服處沈立忠處長表示，非常感謝輔導會就學就業處池處長及輔訪人員指導與肯定，日後也將帶領團隊同仁，持續秉持服務熱誠與專業，推動執行退除役官兵就學就業職訓服務工作。



