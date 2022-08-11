暴雨灌進「半地下房」釀死掀爭議！首爾擬禁地下室住人

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另有從大田市遠赴首爾工作的年輕人無奈表示，原本是住在考試院，後來繳納1000萬韓元押金，搬到了月租45萬韓元的半地下室，冬天房間裡到處都會發黴，洗手間的水也時常倒灌，加上8日晚上的恐怖經歷，都讓他更堅定搬家決心。
報導指出，此次暴雨造成首爾冠岳區新林洞住在半地下房的1家3口死亡，銅雀區也有1名50多歲的社福金領取者死亡，而早在2017年7月，就曾傳出有居住在仁川半地下室的90多歲老人也是因暴雨釀災溺斃。
據韓國統計廳的調查資料顯示，2020年全韓國共有32.7萬戶居民居住在半地下住宅，其中20萬戶（61.4%）集中在首爾，整個首都圈的半地下室住戶占全韓國95.9%，按照平均每戶1.9人計算的話，相當於有62萬餘人住在半地下室。
報導提到，半地下住宅是貧窮家庭的最後堡壘，首爾有29.4%這類住宅的租戶都在領取政府福利金。首爾大學社會福祉系教授李奉柱表示，政府應確保人民都有居住福利方面的保障，應該考察住房結構是否安全，並制定相應對策。
為此，首爾市政府已於10日發布了《地下與半地下住戶安全對策》，決定協商修改《建築法》，規定地下和半地下室不能被用為居住用途；同時，首爾市還將加強相關管理，禁止這類空間再住人。
至於現有的半地下宅也將制定整改制度，保留10至20年的緩衝期，陸續取消已經獲得相關許可的建築，也將制定激勵措施，鼓勵屋主在租客搬走後，將房屋更改為非居住用途，同時推動由首爾住宅城市公社（SH）出面購買此類空置房屋的方案。