雲嘉南上山下海玩透透 多元培力計畫助推國旅熱潮

疫情趨緩正值暑假，國人旅遊需求大增，許多國旅振興方案陸續開跑，勞動部雲嘉南分署為響應這波旅遊熱潮，特彙集轄區內的多元培力民間團體，推出以山海線為主題的旅遊路線，鼓勵民眾走出戶外，輕輕鬆鬆玩遍雲嘉南。

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雲嘉南分署長程泰運表示，多元培力就業計畫是勞動部為民間團體與政府部門間促進就業之夥伴關係，目的在促成在地產業發展，帶動當地工作機會，培養再就業能力。雲嘉南分署長期推動此計畫，協助地方產業幫助失業者、中高齡等就業弱勢民眾重返職場、穩定就業，推動至今近 20 年，補助民間團體約 1600 個就業計畫，創造上萬個工作機會。

為了搭上這波「悠遊國旅振興方案」熱潮，雲嘉南分署精選山海線遊程體驗，山線體驗遊程部分，嘉義縣有茶山部落產業社區合作社的「部落文化巡禮體驗」，跟著導覽領隊走訪部落特有的涼亭文化，體驗如何運用月桃葉製作鳥笛與風笛；還有阿里山鄉山美社區發展協會的「山美部落水上餐廳」，可以認識鄒族傳統家屋與神話故事、到賞魚區認識鯝魚，並走訪秘境享用風味餐；竹崎鄉觀音瀑布產業合作社則推可以體驗四季的景觀遊程，看觀音瀑布歷經 921 大地震及莫拉克風災、睽違 20 年後再現風華；緊臨著曾文水庫的大埔鄉和平社區發展協會，不僅有製作漂流木小提琴的 DIY 體驗，還可以登上山豬島親自餵食聽歌劇長大的放山豬，好玩又有趣。

▲勞動部多元培力團體搭國旅熱潮，嘉義縣新港鄉南笨港休閒農業區發展協會力推「古城尋奇故事多」遊程（圖／雲嘉南分署提供）