媽媽捲勞資糾紛「員工無故被減薪」 蔡允潔急撇清挺訴訟
蔡允潔是綜藝節目的常客，同時跨足唱片圈發行個人單曲、舉辦音樂會，今年與老公Fraser結婚後，沒多久就幸運懷上寶寶，相當幸福。不過蔡允潔的媽媽近來捲入勞資糾紛，經營的月子中心遭員工指控捲款、惡性倒閉，目前勞工局已經介入處理，而蔡允潔也透過經紀人向《NOWnews今日新聞》做出回應。
該月子中心員工在爆廢公社等平台，爆料蔡允潔媽媽以疫情為由，希望員工可以「減薪」幫忙撐過難關，不過約定的時間一到，卻沒有允諾調回原本的薪水。目前該公司已經倒閉，蔡允潔經紀人也說媽媽2017年就已離開該公司，且勞工局已經介入，後續就交給其處理。
蔡允潔認為，倘若該事真與媽媽有關，司法自然會找上她，「我不是該公司的產品代言人、員工、股東、負責人，所以我沒有立場來替這公司說明什麼，但我絕對支持，受到不公待遇者，向政府相關部門、司法單位進行申訴或是提起訴訟，也盼該政府單位、司法給他們應有的公平與正義。」也表示若有需要配合的地方，會全力配合。
※【NOWnews 今日新聞
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