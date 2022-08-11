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新興菸品夯！專家支持合法納管　籲加快修法、菸草減害

▲國民健康署也表示，希望《菸害防制法》修法能盡快通過，讓這些新興菸品依法可以納管。（圖／shutterstock）
▲國民健康署也表示，希望《菸害防制法》修法能盡快通過，讓這些新興菸品依法可以納管。（圖／shutterstock）

生活中心/綜合報導

2022-08-11 17:00:00

隨著國內新興菸品開始盛行，政府為了納管新興菸品，行政院提出《菸害防制法》修正草案，目前修正草案已經在今(2022)年5月底完成立法院委員會審查，但是其中有高達36條重要條文，還在保留協商階段暫未通過，不少專家學者都在盼望能在下個會期順利達成朝野協商，保障民眾權益。

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面對這個已經長達13年未修的《菸害防制法》，就連國民健康署也表示，希望《菸害防制法》修法能盡快通過，讓這些新興菸品依法可以納管。近年來不少國外癮君子，也為了減少紙菸對身體與環境的影響，紛紛從傳統紙菸轉往使用加熱菸，國內更是有許多專家學者，關注《菸害防制法》修法議題，像是陽明交通大學藥物科學院院長康照洲就提及，支持合法管理加熱菸，他舉例，這就像是美國豬肉或是日本核食，會開放但是要管制。

康照洲教授也強調，加熱菸業者需要提供香菸含有的物質，以及燃燒過後會產生的物質等資料，證明加熱菸的安全性較紙菸高才能夠放行，目前從數據與科學證據來看，加熱菸所產生的物質與紙菸比較，確實有稍微好一點，但是開不開放中間還有很多考量點。

菸害防制暨戒菸衛教學會常務監事魏芳君也提到，吸菸終究還是不好的行為，希望民眾能減少吸菸，但對於新興菸品列管，他提到：「沒有反對開放，配套措施要盡早做好」，強調希望菸品廠商要列出相關禁忌症、成分標示，以及相關機構認可的廠牌再去放行。

衛環委員會的召委林為洲也分享自身案例，他表示自己周遭很多朋友都從傳統紙菸改為加熱菸，因為他們認為加熱菸味道比較不會那麼重，甚至比較不會有菸痰等。面對下個會期在即，林為洲表示會按照程序，在開議之後來進行朝野協商，另外，他也提到，希望要求衛福部要做相關的風險評估報告，因為如果沒有合法納管，未來也擔心假菸流入市場，對民眾造成更大的危害。

實際街訪民眾，也發現很多年輕人都有使用過新興菸品，他們盼望納管後，不管是購買管道、價格，以及菸品的品質都能更有保障。隨著檯面下兜售加熱菸菸品的廠商增加，政府更應該合法納管、要求廠商將產品成分標示清楚，才能讓成年的消費者去做選擇，希望讓加熱菸透明化、公開化、浮上檯面。

各界都在盼望《菸害防制法》修法能在9月被列為優先法案，就待朝野近一步協商，盡快讓行政單位能依法列管新興菸品、推動菸草減害。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！
 

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