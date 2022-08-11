勞團喊有薪天災假法制化　勞部籲雇主「盡量照顧勞工」

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業瑾瑜認為，現行規定對於勞工權益保障明顯不足，且並未納入《勞動基準法》中，僅是勞動部的函釋要點，對於雇主拘束效力低。
葉瑾瑜指出，根據近日人力銀行公布相關調查「2022颱風季上工與職場防災調查」，當颱風天來襲達到停班標準時，已有83.7%企業願意給出勤員工額外補休，也有65.7%企業願意給出勤員工雙倍薪，但根據曾在颱風天出勤的勞工透露，僅有21.3%有領到雙倍薪、26.1%有補休，可知在未法制化的狀況下，就算雇主有意願，仍會與現實狀況有落差。
葉瑾瑜強調，對於「颱風假正式納入勞基法且採有薪假」，已有60.8%企業認同、94.1%勞工支持，表示勞資雙法已經具有相當程度的共識，且同一人力銀行從2017年至2019年連續3年都有6成以上企業同樣支持「有薪天災假法制化」，並非今年獨有，呼籲勞動部應盡速順應民意，盡速啟動法制化程序。
葉瑾瑜批，依據立法院法案查詢系統可見，過去立院針對天災假法制化討論非常多，然而查政院版卻無相關提案，尤其現在社會就有共識，喊話勞動部現在就可討論，不應再繼續拖延。
宜蘭縣產業總工會理事長胡勝已也說，現在社會對於有薪天災假已有共識，不解為何勞動部牛步，勞工於天災期間出勤有風險，法制化可以保護勞工，也可以減少勞資爭議。
勞動部科長蔡瑩潔回應，之前勞動部有出席審查會議，也有看過立院各版本草案，對於今日工鬥團體訴求，勞動部已有訂定《天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點》，只要是地方政府，不論是工作地、居住地、上班途中任何地方首長宣布停班時，勞工就可以不出勤，不過現場勞工也立刻高喊不認同。
針對是否將有薪天災假納法，蔡瑩潔說明，之前已經開會研商過，各方意見還是相當多元，主要就是因為天然災害的發生不可歸責於勞雇任何一方，對於現場勞工代表追問「為何只有勞工要承擔沒有薪資」，蔡也重申之前有開會討論過，各行各業薪資差異非常大，事業單位規模也不一定，民生服務的需求也不同，還是呼籲雇主盡量照顧勞工。
蔡瑩潔也說，目前國外尚無相關立法，都是以行政指導規範，對於今天訴求會納入討論，並收下陳情書