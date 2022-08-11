投資台灣斥資逾21億再添4企業　尚有17家排隊待審

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截至目前總計投資台灣三大方案已帶動1236家企業投資約1兆7688億元，預估創造13萬7026個本國就業機會，後續尚有17家企業排隊待審。
4家新添投資案中，彩宸生活事業公司的「馬修嚴選」，因近年來健康飲食蔚為風潮，為因應市場開發新品及產線飽和狀態下，規劃斥資逾6億元在台南市永康區興建新廠，導入5大產品智慧化生產設備，結合ERP及MES系統，達成資訊收集、品質管控與履歷追蹤。
經濟部補充提到，為配合政府減碳排政策，馬修新廠屋頂將建置太陽能板，採納永續建築思維，達到隔音、採光及通風等效能。預計投資完成後，將可為國內創造多元的就業機會。
第2投資案特展公司，有超過30年合成皮料製造及開發經驗，現今跨足紡織業及消費性電子周邊產品，依公司長遠經營策略及未來發展，將斥資逾4億元投資「節能環保自動化塗佈貼合技術」，於桃園楊梅興建新廠，導入智慧化系統及設備，同時在既有蘆竹廠增設環保新產品產線。
經濟部說明，特展新廠設計將設置太陽能發電、雨水回收再利用，以節能環保碳中和為目標、預期取得綠色建築標章、逐步達到淨零碳排，投資完成後，公司將成為台灣塗佈貼合複合機能材料供應商，並為國內增加28個就業機會。
第3投資案為旭光箔膜，主要產品有光電產業應用膜、TPU膜流涎承載、隔熱節能膜及生物醫療應用膜，此次規劃再投資逾4億元導入製程智慧化精密設備，搭配MES、ERP系統提升生產效率，此外，廠房屋頂設有太陽能發電設備，並運用熱能回收降低能耗，期許未來符合市場環保趨勢，此次投資可透過製程升級擴大產能，以因應市場訂單成長需求，再創銷售新高，並預計增加約40個本國就業機會。
最後一個投資案為岡韋印刷，為開拓美洲市場，預計擴大招募本國員工25名，斥資逾6億元在彰化縣芬園鄉興建新廠，增設智慧化聚乙烯伸縮膜產線，引入機聯網與MES系統，可即時掌握生產進度與交期，提高內部管理效能，新廠規劃設有太陽能發電、儲能裝置及電力監視系統，以迎向綠能時代，穩固業界領先地位。