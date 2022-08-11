玄彬又從北韓「迫降」南韓！這次找的不是孫藝真

南韓電影《機密同盟》續作由原班人馬玄彬、柳海真、「少女時代」潤娥共演之外，丹尼爾海尼、陳善圭也加入陣容， 《機密同盟2》亦是玄彬與孫藝真結婚後的首部作品，他延續前作繼續飾演北韓刑警，帶著新任務來到南韓，與他在《愛的迫降》從北韓到南韓的橋段不謀而合。
《機密同盟2》故事敘述北韓刑警任鐵零（玄彬 飾）為了追捕藏匿在南韓的國際犯罪組織，投入新的搜查團隊。南韓刑警姜鎮泰（柳海真 飾）在搜查中因失誤被調至網路搜查隊，為了回到廣域搜查隊，鎮泰自願擔任鐵零的夥伴。再次見到鐵零的敏英（林潤娥 飾）則重燃對他的愛意。就在鐵零和鎮泰終於找到犯罪組織首腦張明俊（陳善圭 飾）的藏身之處，來自美國的FBI探員傑克（丹尼爾海尼 飾）突然現身，南韓刑警、北韓刑警聯手美國刑警，展開刺激的共同搜查行動。
對於以該作回歸大銀幕的感想，玄彬表示：「這次努力想展現出『鐵零』在各方面都更勝前作的模樣！」李晳勳導演則表示：「玄彬對於拍攝準備的十分透澈，非常專業。他對於角色和拍攝時所產生的煩惱，都讓我覺得他的心思很細膩！」
「少女時代」潤娥繼續飾演「朴敏英」，她和姊姊、姊夫同住，職業為一天賺不到100韓元（約台幣2元）的YouTuber。這次她面對重返南韓的「鐵零」和新認識的「傑克」時糾結不已，還在搜查任務中扮演意外的角色，李晳勳導演表示：「林潤娥演員將每一場戲都變得很有趣，展現特別的演技才華！而且還以與眾不同的即興演出，塑造出這個機靈的角色！」《機密同盟2》9月8日在台上映。