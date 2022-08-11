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網紅駁介入郭碧婷婚姻！反擊更早認識向佐　以後讓他後悔

▲向佐被爆料外遇，疑似與網紅「小胡靜」（右圖）視訊的畫面外流。（圖／翻攝自抖音）
▲向佐被爆料外遇，疑似與網紅「小胡靜」（右圖）視訊的畫面外流。（圖／翻攝自抖音）

記者江芷稜/綜合報導

2022-08-11 16:59:112022-08-11 17:08:06

38歲女星郭碧婷嫁給港星向佐，豪門媳婦生活無虞，短短3年就生了兩個孩子，讓婆家非常滿意，老公近日卻接連爆出緋聞，不只帶女性返回北京愛巢過夜，還跟半裸網紅視訊聊天，被網友曬出聊天紀錄，指控向佐婚內出軌，被稱為「小胡靜」的緋聞對象，慘遭網友圍剿是小三，今（11）日她決定不忍了，跳出來回覆網友，自稱認識向佐比郭碧婷還早，駁斥小三臭名。

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▲郭碧婷（左）、向佐女兒滿周歲。（圖／翻攝向佐微博）
▲郭碧婷（左）、向佐連續生了兩胎。（圖／翻攝向佐微博）
▲小胡靜自認身材性感、學歷、家境都不錯。（圖／翻攝微博）
▲小胡靜自認身材性感、學歷、家境都不錯。（圖／翻攝微博）
這位暱稱為「小胡靜」的美女，在抖音平台曬出一段影片，大秀好身材，自認是性感嫵媚的極品氣質美女，發文說「好好的卻被出賣、被騷擾、被誤解」，極度不滿被指控介入向佐婚姻。

對於網友辱罵，她毫無畏懼一一回應，否認了自己是小三，直言兩人是在向佐單身時期就認識，暗示郭碧婷才是插足他倆感情的小三，並說自己很優秀，學歷好、家境好、身體好，有車有房有商鋪，交往過很多男明星，自信地說「要讓以前的男人後悔，現在的男人提心吊膽」。

▲小胡靜表示自己認識向佐在先，不是所謂的小三。（圖／翻攝微博）
▲小胡靜表示自己認識向佐在先，不是所謂的小三。（圖／翻攝微博）
▲小胡靜自認身材性感、學歷、家境都不錯。（圖／翻攝微博）
▲小胡靜自認身材性感、學歷、家境都不錯。（圖／翻攝微博）
儘管如此，向佐的母親向太（陳嵐）嚴格挑選媳婦，郭碧婷是她親自挑選的兒媳婦，自然滿意，一頭烏黑長髮氣質高雅、落落大方、溫柔善良等特質，都是長輩喜歡的條件，不管小胡靜家世背景再好，還是沒有得到向太認可，網友認為，儘管向佐爆出緋聞，但只要向太坐鎮，這段婚姻應該不會輕易喊離。

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