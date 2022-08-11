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柯志恩開酸高雄青創現況　高市府青年局：傷透青年的心

▲國民黨高雄市長選人柯志恩開酸高雄青創現況，認為領完補助後就活不下去，高市府青年局今天反批柯志恩踐踏文創、唱衰青創傷透高雄青年的心。（資料照／高市府青年局提供）
▲國民黨高雄市長選人柯志恩開酸高雄青創現況，認為領完補助後就活不下去，高市府青年局今天反批柯志恩踐踏文創、唱衰青創傷透高雄青年的心。（資料照／高市府青年局提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-08-11 17:52:05

國民黨高雄市長候選人柯志恩在青年座談時指稱「駁二很漂亮，但不少青創領完補助後，就活不下去了」，高雄市政府青年局今(11)日反批，認為柯志恩「踐踏文創、唱衰青創」的言行，已傷透高雄青年的心。並認為，青年政策應回歸理性討論，以「踐踏文創、唱衰青創」作為起手式，已傷透高雄青年的心，該局對於有關曲解性言論深感遺憾。

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青年局強調，不論是創業各項目專業輔導，抑或資金協助，甚至是針對青創業者之紓困配套措施，高市府有關政策工具皆是全國最完備，也因此截至今日，高市青創對接中央青貸案件依舊是「件數」與「核貸金額」雙料冠軍縣市，兩者數字皆超越雙北與台中。

青年局也提出數據指出，目前接受該局青創補助之業者共有426家，目前尚在營業者為399家，佔比約94％，去年與文化局合作推出之「大駁二文青創星埕」補助共25家青創業者，根據稅籍登記資料更僅有1家歇業，且經了解係為負責人另有規劃，並非經營不善，該局表示相關情況絕非柯女士所言「不少青創領完補助後，就活不下去了」。

青年局進一步說明，目前位在愛河廣受市民熱烈歡迎的「聊療漂漂河」，其所有角色都是高雄在地設計者的心血結晶，透過文博會與台灣設計展的推廣，不僅創造觀光產值，更造就衍伸產品、概念授權等商機，將高雄青年設計力帶入國際，帶動高雄整體文創產業的發展，並非只是柯女士口中「幾隻小海豹」、「結束後會蕭條」的概念。該局表示，柯女士就算不知道市府團隊從今年「台灣燈會」落幕後便持續籌備文博會與設計展的苦心，也不該輕賤文創產業的價值，更不應抹煞高雄青年設計師的努力。

青年局認為，從青創案件數極速成長，到諸多優質青創、文創店家屢成打卡熱點，都可以證明高雄是正被青年所看好的城市，市民亦普遍肯定這群青年的辛苦打拚，呼籲柯女士應揚棄成見，認真關心在地青年需求，提出具體建言，而非再以「踐踏、唱衰」的方式，傷透高雄青年的心。

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