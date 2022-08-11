柯志恩開酸高雄青創現況　高市府青年局：傷透青年的心

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青年局也提出數據指出，目前接受該局青創補助之業者共有426家，目前尚在營業者為399家，佔比約94％，去年與文化局合作推出之「大駁二文青創星埕」補助共25家青創業者，根據稅籍登記資料更僅有1家歇業，且經了解係為負責人另有規劃，並非經營不善，該局表示相關情況絕非柯女士所言「不少青創領完補助後，就活不下去了」。
青年局進一步說明，目前位在愛河廣受市民熱烈歡迎的「聊療漂漂河」，其所有角色都是高雄在地設計者的心血結晶，透過文博會與台灣設計展的推廣，不僅創造觀光產值，更造就衍伸產品、概念授權等商機，將高雄青年設計力帶入國際，帶動高雄整體文創產業的發展，並非只是柯女士口中「幾隻小海豹」、「結束後會蕭條」的概念。該局表示，柯女士就算不知道市府團隊從今年「台灣燈會」落幕後便持續籌備文博會與設計展的苦心，也不該輕賤文創產業的價值，更不應抹煞高雄青年設計師的努力。
青年局認為，從青創案件數極速成長，到諸多優質青創、文創店家屢成打卡熱點，都可以證明高雄是正被青年所看好的城市，市民亦普遍肯定這群青年的辛苦打拚，呼籲柯女士應揚棄成見，認真關心在地青年需求，提出具體建言，而非再以「踐踏、唱衰」的方式，傷透高雄青年的心。