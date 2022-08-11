王菲愛女竇靖童挨轟土到極致！「沖天炮爺爺裝」掀熱議
華語樂壇女王王菲1996年與歌手竇唯結婚，隔年生下寶貝女兒竇靖童，而後兩人於1999年離婚，由王菲取得了竇靖童的撫養權。如今25歲的竇靖童繼承了父母的好歌喉，已經出道成為創作型歌手，也獲得了一票粉絲的支持。日前王菲愛女竇靖童以一身綠色「爺爺裝」，以及頭頂綁著沖天炮的造型現身機場，照片流出嚇傻眾人，網友留言回應：「土到極致便是潮」。
頂著星二代光環的竇靖童，因為媽媽是王菲，讓她的生活從小就備受關注。個性爽朗直率的竇靖童，近日以一身「爺爺裝」出現在機場，吸睛的打扮被網友拍下熱議。照片中她身穿一件有領上衣，綠色細紋橫條的設計，讓網友直呼「驚嚇度爆表」。另外竇靖童也在頭上綁了沖天炮，搭配紅色髮帶，她臉上帶著三角框墨鏡，一手拿著滑板，一手拉著行李，戴著耳機走在機場裡，隨性爽朗的穿搭風格非常有個人特色。
竇靖童的機場穿搭照一流出，便掀起網友一番討論，有粉絲表示：「果然是竇靖童才敢有的裝扮」、「不愧為王菲的女兒」、「時尚從來都不是規律的穿衣」。此外，也有人表示看不懂竇靖童的造型，留言吐槽：「太高飽和度的綠色很容易穿出老氣感，會被人誤以為是老年裝。」、「這審美觀我也是看不懂...」。