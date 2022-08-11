國外旅遊商品搜尋量周周成長　南韓成黑馬

Klook表示，雖然台灣還沒公布開放海外出團的時間點，但許多自由行旅客已經開始蠢蠢欲動，摩拳擦掌計畫睽違2年的國外旅行，目前已經開放入境的熱門旅遊國家，包括泰國、新加坡和美國就成為台灣旅客首先關注的焦點，同時也在社群上詢問網友下半年旅遊計畫，短短24小時內就有近千名網友回覆『一定要出國！』，反應相當踴躍。
以台灣旅客實際預訂的商品來看，機場接送和Sim卡、Wifi等旅遊必需品是目前最多人下訂的種類，其次則為自駕租車，值得注意的是租車也是疫後旅遊中復甦最快的商品類別之一，在美國、紐澳等公路旅行特別熱門的目的地中尤其明顯，顯示在後疫情時代下旅遊成本提高、旅客增加逗留時間的情況下，更多旅客會選擇自駕旅行，探訪更多在地小眾景點、玩得更深更久。
除了旅遊必需品和租車外，經典人氣景點或體驗也是熱搜商品類型之一，包括新加坡必玩的環球影城、濱海灣花園，或是泰國曼谷水上市場和鐵道市集等；許多帶有在地文化的深度遊程也同樣受歡迎，像是到曼谷近郊的大城遺址一日遊，感受曾是暹羅王國的首都大城獨有的魅力，走訪位於昭披耶河河畔、令人驚豔的邦芭茵夏宮，參觀著名的瑪哈達寺，欣賞「樹中佛首」奇景等。
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響應韓國觀光公社推出到8月底的快閃免簽入境，平台將在8月12日中午在Facebook粉絲專頁和官方Instagram上推出快閃活動，只要解鎖特定任務就有機會獲得韓國商品1折超殺優惠券，任務解鎖方式將公布在Facebook和IG粉絲專頁，除此之外，平台業者更攜手韓國觀光公社在8月19日登場的台北旅展中，共同推廣韓國自駕遊，現場參加互動遊戲就有機會獲得韓國租車三日券或是旅遊金200元等，多項歡迎民眾前往韓國觀光社旅展攤位了解更多細節。