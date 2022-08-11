公開YouTuber薪水！愛莉莎莎PK甜美直播主　月收入網驚呆

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愛莉莎莎提到，自己一部片大約賺24000，但拍片的成本眾多，包括攝影、剪輯師、外拍花費、來賓車馬費等，以一部片來說結餘絕對會是負的。整體來說，如果以愛莉莎莎為例，一個月只發2部片到3部片，YouTuber的月收益大約就只有48000到72000左右，真實的收入來源還是要靠業配，愛莉莎莎也坦言「谷底期業配數少，基本上沒有業配經營頻道就是賠錢，還是需要業配才能活下去。」
大爆自己收入後，愛莉莎莎也建議如果不是喜歡剪片、創意發想的人，但又想要嘗試高收入職業，推薦可以試試看直播，更自己親身下載使用結合交友直播的iPair，體驗直播近一小時就帶來高達8347的收入。不僅如此，愛莉莎莎也邀請在iPair擔任直播主且排名第4名的正妹「飛飛」來分享自己的收入，透露在iPair直播最大的好處就是並沒有限制「最低播出的天數」，雖然沒有底薪制度，不過其幣值跟其他平台最大不同的特點是1:1，假如今天有觀眾刷給你100i的禮物，那就是100塊新台幣的意思，然後主播可以抽4成，等於賺進40塊台幣。
然而愛莉莎莎在了解飛飛工作狀況後，也直接切入重點詢問「那麼平均收入是？」飛飛也大方公開表示，一個月大概300000左右，而在六月份平台剛好有大比賽，加上粉絲的支持，六月的收入是破百萬，讓愛莉莎莎一聽露出超驚訝的表情直呼「也太多了！」飛飛接著解釋「那是屬於季比賽，每三個月會比一次」而飛飛也強調「其實賺這些錢也不敢亂花，自己認為除了未來家裡可能需要用錢之外，也會做善心公益，非常感謝支持她的粉絲朋友。」
而愛莉莎莎在最後也非常感謝飛飛願意上這次企劃拍攝，透露「約了相當多的直播主，都不敢上來公開自己的薪水，就只有她願意來參加這個拍攝，所以要抱持一個感恩的心態，就是有人那麼大膽地將隱私暴露出來」認為YouTuber跟直播主最大的差別在於「是否要與粉絲互動」，如果是比較擅長互動類型的人，或許妳很適合去iPair當直播主看看，千萬不要待在自己不適合的行業裡頭。
影片曝光之後，不少網友紛紛回應「原來是飛飛！公認的愛寓第一美女，超常辦家聚還會一起出遊，大推愛寓這位直播主！」、「一次了解兩種產業的收入，真的讓人想要試試看直播主耶！謝謝莎莎的企劃」、「飛飛講話很實在，不花俏！跟愛莉莎莎兩人聊天，輕鬆自然，超想看她直播都在講什麼」、「飛飛真的很用心經營直播！有看過她愛寓直播就知道！高收入背後也是要付出很多代價的」。