臺中歌劇院「遇見巨人」12檔節目 即日起全面啟售

臺中國家歌劇院繼「夏日放／FUN時光」系列之後，秋冬「遇見巨人」系列將於10中旬登場，總共有12檔節目，包括去年開賣即秒殺的華格納歌劇《唐懷瑟》，以及南非當代藝術巨擘威廉．肯特里奇首齣大型歌劇執導作品莫札特歌劇《魔笛》等，檔檔精彩，9日起全面啟售，將帶領觀眾看見大師、重現經典。





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歌劇院總監邱瑗表示，歌劇院每年的三大系列都有主題，壓軸的『遇見巨人』是向大師、向經典致敬，不只讓觀眾親睹舞台上的大師身影，從7世紀的武則天、文藝復興的《十日談》，到當代的黃春明劇作，都因與當代社會價值、面臨的議題互相激盪，甚至運用新的科技加持，讓經典人文在舞台再一次轉繹、新創。





▲新古典舞團創辦人劉鳳學的代表作《布蘭詩歌》，今年在遇見巨人系列中，再度登台，將帶來轉譯、新創後的嶄新風貌。（圖／記者金武鳳攝，2022.8.11)

NTT遇見巨人系列節目，將於10月15日起至12月18日在歌劇院展演。邱瑗總監指出，疫情趨緩，人潮明顯回到劇場，除了正在演出的夏日放系列，場場完善，10月才登場的遇見巨人系列，預購熱潮湧現，尤其幾檔歌劇及戲劇超搶手，呼籲走出疫情陰霾的中部觀眾，手腳要快，免得向隅。





遇見巨人系列共有12檔節目，除了萬眾矚目的歌劇《魔笛》及華格納歌劇《唐懷瑟》外，還有舞壇說書人阿喀郎．汗，今年的新舞作《叢林奇譚》將全臺獨家上演，無垢舞蹈劇場「天、地、人」三部曲終章《觀》，還有新古典舞團創辦人劉鳳學的代表作《布蘭詩歌》，鋼琴大師劉孟捷集演奏生涯大成的3場3套曲目獨奏會，都是錯過可惜的大師級演出。





此外，歌仔戲迷將大飽眼福，明華園戲劇總團《八仙傳奇系列─韓湘子》、及唐美雲歌仔戲團25週年團慶新戲《冥遊記─帝王之宴》2齣大戲，將首度在「遇見巨人」與粉絲相見。台味十足、風格寫實又殘酷的阮劇團，也改編薄伽丘名著的《釣蝦場的十日談》，打造人偶共演、東西混雜的舞台。





喜歡小劇場看戲氛圍的觀眾，「遇見巨人」也有曉劇場帶來黃春明的劇作《戰士，乾杯！》、真雲林閣掌中劇團與香港浪人劇場共製的《千年幻戀》，以及臺北木偶劇團的《水鬼請戲》。









