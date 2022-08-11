退政拍片！姚文智貸款2千萬製《流麻溝》曝：不拍是遺憾

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該片目前發起群眾募資，在短短 15 天的時間，已經有超過 2,600 人、近 600 萬元的支持，他也期盼有更多人能加入，或是買票進場力挺，被問到從政比較難還是拍電影？他笑說：「兩者不太容易比較，如果大學畢業就拍電影不知道有沒有今天，如果繼續從政的話不知道能不能拍電影，必須說都很難、很辛苦。」
電影中有許多要下水、倒吊動作，及要如何走入片中1950年代時空背景，對演員來說也是一大挑戰，飾演來自山東煙台市女舞者的連俞涵，也為此勤練舞蹈、講山東話，她笑說：「當時連睡夢中也在講山東話，讓室友聽得一頭霧水」，另外也為了下水戲份特別上游泳課，但正式開拍進到海水後，還是很緊張，後來還是靠著腎上腺素順利完成，她也特別感謝劇組人員「大家都很鼓勵我。」
電影中飾演年輕母親的徐麗雯，她也分享印象深刻的場景，她表示：「我覺得對我來說最重要又最困難的一場戲，是微笑死刑犯吧。那個笑到底是什麼？有人說是從容就義的笑，因為怕家人擔心，所以想要留最後一張照片告訴大家我好好的，也有人說那是一種最大的抗議，那笑是一種挑釁。」，能讓人省思背後含義；另外，導演周美玲也補充，在拍攝當天碰到令人發毛的靈異狀況，有一場徐麗雯被士兵壓倒在地的戲，明明眼見士兵已放手起身，徐麗雯卻還是維持被壓姿勢，她回想：「因為我一直覺得有人壓著我的脖子。」講完在場的人都不禁起了雞皮疙撘。
棄政從影的姚文智也分享，決定會拍攝《流麻溝十五號》，是因為希望台灣這一百年的故事有更多人投入，「很多人不敢去動這個題材，這個題材不拍是台灣史上的空白、是影視文化的遺憾，我在當新聞局長就想了，這中間當然不是沒有人去拍，像魏德聖就拍了台灣400年的歷史，但100年沒人推動，我就想來自己推動這個事情。」《流麻溝十五號》將在10月28日全台上映。