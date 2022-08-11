高中生籲分科測驗加考國英　高教司提3方案、再研議

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分科測驗範圍包括高三的加深加廣選修，但國、英的選修課程範圍不同，如國文科包括國學常識、語文表達與傳播應用、各類文學選讀、專題閱讀研究，學生須從4科中選2科修習，各校選讀文章不一樣，無法統一命題；英文若修第二外語，有日文、法文、德文、阿拉伯文等等語種繁多，各校開課、學生選課都不同，因此分科測驗不考國文、英文、數學乙（114學年復考）。
彰化員林高中學生蔡怡梅指出，今年學測數學A、數學B難易度差距過大，部分大學科系參採AB，學生反映，數A學生能在數B拿到更好成績，導致數A學生加入考試後，會拉高數B成績，對社會組考生不利，恐導致選考數B考生無法申請到理想校系，盼調整數A數B難易度、大學校系調整參採科目。
彰化女中學生王涵睿表示，部分大學科系在考試分發中，分科測驗的考科參採倍率跟同分參酌順序上，都比學測考科還低，但分科測驗常是偏科生，或是學測失利、學習歷程檔案製作不完整的考生去考，但現行大學選才重學測成績、輕分科測驗成績，讓學生沒有翻身機會。
高雄市道明中學生蘇冠中、傅瑜指出，分科測驗本意是給予偏科生更好發揮舞台，卻剝奪國英2科充滿天賦學生的表現機會，更在級分制計算下，重重打擊單科成績突出的學生，違背分科測驗精神，建議將國英考科重新加入分科測驗；從百分制改成級分制，剝奪單科學科學把發揮舞台，原本以成績說話的考試，淪為科科須完美。
另外，蘇冠中、傅瑜提到，今年學測數A頂標人數少，底標以下人數占逾3成，代表只有頂標以上學生在升學生占優勢，其餘斷層明顯；課綱承諾減少文言文比例，但學測國文科卻不減反增，大比例的文言文無法展現學生素養力。建議教育部明確訂定出題準則，並要求大考中心嚴格執行；重新釐清素養題的命題宗旨；調整個人申請的程序與規則，讓考生能有更多元自由的升學管道。
針對考題穩定性，高教司專委周弘偉回應，高教司會持續督導大考中心精進題庫與命題，近幾年也有增加高中教師入闈比例，會要求大考中心命題穩定度更好。
對於分科測驗是否加考國英。周弘偉說，須顧慮課綱設計、學校開課、學生選課等面向。現行高三下國文科有4門必修，學生至少要修2門，每個學生選修狀況不同，英文科也有選修6學分，有些學生不修英文，改修第二外語，如德文、西班牙、俄文等等，每校開課不同、學生修課也不同，分科測驗命題困難，「若不先確定要考什麼內容，就無法確定要考或不考」。
周弘偉指出，國教院將持續搜集學生選課、修課情形，以量化方式蒐集高三加深加廣選修，學生多數選哪些課程，也會以質化方式，了解不同地區、類型的高中怎麼開課、修課，蒐集完才能研議可行方案。
他舉例目前有3個可參考的方案，只考部分範圍加深加廣選修（挑大部分學生選修的課程），但恐引導學校、學生只開或修習這些課程，與新課綱多元探索設計有所違背；將所有課程都列入考科，出多份考卷，學生可自選考試，但英文的第二外語語種眾多，難命題；分科測驗國英與學測考試範圍相同、再考一次部定必修，但恐讓高三下學期課程淪為複習課，與新課綱概念相悖。會再綜整考量各因素，做出是否加考的決定，或提出可能方案。