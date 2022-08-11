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黨內人士主張開除黨籍　王世堅：不能是非不明、黑白不分

▲民進長台北市議員王世堅11日受訪時表示，黨內要團結沒有錯，但前提是「不能是非不明，黑白不分。」（圖／記者丁上程攝，2022.08.11）
▲民進長台北市議員王世堅11日受訪時表示，黨內要團結沒有錯，但前提是「不能是非不明，黑白不分。」（圖／記者丁上程攝，2022.08.11）

記者丁上程／台北報導

2022-08-11 18:30:40

民進黨桃園市長參選人林智堅9日遭到台大學術倫理委員會認證，國發所畢業論文涉嫌嚴重抄襲，而學位也面臨註銷命運。而除了林智堅本人隨即召開記者會喊冤外，身兼民進黨主席的總統蔡英文，也喊話全黨支持林智堅。資深民進黨員、「頭號柯黑」台北市議員王世堅昨（10）日在政論節目上表示，解鈴還須繫鈴人，林智堅是繫鈴者，自己應該知道怎麼做決斷。不過此番說法也遭黨內人士質疑，甚至要發動黨紀開除，對此王世堅今（11）日受訪時回應，團結前提是要有是非，團結不能是非不明，黑白不分。

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王世堅今日下午接受媒體訪問時，針對黨內人士主張「開除黨紀」一事，王世堅並未指名道姓，僅表示「主張的人不要在背後說東說西」，並意有所指表示，自己黨內同志同為公職者，公然指責、謾罵他，一而再再而三，他都沒有反擊半句，「一直在媒體上公然污辱我，只為了選舉，我是忍無可忍。」

王世堅更引用過去大巨蛋的提案為例，表示自己「欠黃珊珊一個人情」。王世堅強調，當初他在議會提案應與遠雄解約，並由北市府立即接管，黃珊珊第一時間聲援他並一同連署，不過同黨的同事們卻站在遠雄那邊。「我從以前到現在從來沒有指責過那些跟我站在不同邊的同黨同事，我一句話都沒吭，結果現在那些人，在友台上面公然污辱我，只為了選舉？」王世堅說，他認為總統蔡英文的多年領導很正確，團結也是很重要的事情，但「前提是要有是非，團結不能是非不明，黑白不分。」

而針對林智堅論文抄襲事件，王世堅因為批評林智堅，而在網路上被批為「中共同路人」一事，相對之下王世堅本人則較不在意。「我的外祖父、我的父親，都分別因為228事件與白色恐怖而死亡或被關過，連我這樣的家庭出身，都要被指涉為中共同路人，我只是覺得很可笑。」王世堅說，側翼網軍人在做天在看，一定會被追究的，「等我忙完以後有一天，我會來陪陪他們，走著瞧。」

不過王世堅也直言，自己一直很委婉誠懇地呼籲，「我認為林智堅還年輕，他有他的才情，我覺得解鈴還須繫鈴人，不要讓這件事再惡化，再親痛仇快。」王世堅說，如果將錯就錯下去就是親痛仇快，繫鈴者自己應該知所進退，不要為難黨，不要為難所有奉獻民主運動的先賢先烈，他們的在天之靈。

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