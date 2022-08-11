張震拿槍頂《與神同行》河正宇的頭！影帝賣《毒》畫面曝
南韓影集《毒梟聖徒》集結河正宇、黃晸珉、朴海秀、柳演錫、張震等黃金陣容共演，預告今（11日）曝光，河正宇親揭在巴西蘇利南所經歷的驚心動魄故事，看似和藹親切的黃晸珉竟是毒梟牧師，朴海秀成國情局特務試圖解救河正宇，張震還拿槍頂著河正宇的頭，4人之間究竟有何糾葛，令觀眾期待。
《毒梟聖徒》描述一個商人在被掌管蘇利南毒品市場的韓國毒梟陷害，因此捲入國情局祕密行動的故事。河正宇飾演為了賺錢前往蘇利南的商人「姜仁久」，結果被當地表面看似熱情的韓國牧師，實際上卻是幕後掌控蘇利南毒品市場的韓國毒梟「全耀煥」（黃晸珉 飾）陷害入獄，好在被國情局特務「崔昌浩」（朴海秀 飾）解救，並告知其真相後，姜仁久決定協助國情局展開祕密行動，誓言要將毒梟繩之以法。
該片靈感取自真實事件，由影帝河正宇、黃晸珉領銜主演，《魷魚遊戲》朴海秀、《機智醫生生活》柳演錫、《孤單又燦爛的神—鬼怪》趙祐鎮等人共演。河正宇表示，第一次看《毒梟聖徒》劇本時，對故事、劇情發展與人物很感興趣，黃晸珉則在讀過劇本後，會好奇下一集的發展，覺得內容相當精彩。
預告片除了有激烈的槍戰，更看到張震以後梳鬈髮、脖子掛著粗金鏈配花襯衫的造型登場，他一現身就拿槍頂著河正宇的頭，再一臉殺氣對空鳴槍，對著河正宇露出意味不明的笑容，張震究竟扮演何種角色，讓觀眾好奇。《毒梟聖徒》一共6集，9月9日下午三點在Netflix上線。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995