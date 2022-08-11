同志電影《士兵與軍官》遭俄國禁演！劇組驚收多封威脅信

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不過，這也導致本片成為俄羅斯政府和極端民族主義組織攻擊的直接目標。尤其本片原訂要在2021年莫斯科國際影展上放映，最後卻慘遭禁演，示威者更在電影院前高舉「停止同性戀宣傳」標語。這也讓本片不得不選在俄羅斯以外的烏克蘭進行放映，卻也因為電影宣傳網站遭到俄羅斯攻擊，導致不得不終止線上問答環節，電影節的伺服器最後更遭當局沒收。劇組甚至還收到數十封死亡威脅信函。面對如此艱難的情況，導演與男主角湯姆依然表示：「現在比以往任何時候，都更需要分享這個訊息。我們的支持和關愛，將散發給所有在這場戰爭和政權中戰鬥的人，無論是在俄羅斯還是烏克蘭。」
值得一提的是，在《士兵與軍官》飾演王牌飛官的另一位男主角奧列格札格羅德尼，本身就是烏克蘭人。擁有186公分身高與健美身材的他，目前正住在烏克蘭首都基輔。面對俄羅斯不間斷的威脅，他不僅數度在自己的社群網站發聲，更以實際行動，設法購買超過38件防彈背心，急救箱以及頭盔，期望能讓烏克蘭與其軍隊變得更為強大。
改編自真人真事電影《士兵與軍官》，描述冷戰時期，蘇聯空軍基地風聲鶴唳，充滿夢想的年輕士兵謝爾蓋（湯姆普里爾飾演），期待退伍後前往莫斯科追逐演員夢。他在軍中邂逅了王牌飛官羅曼（奧列格札格羅德尼飾演），讓他的人生發生天翻地覆的改變；兩人天雷勾動地火，遊走在友誼與愛情的危險邊界，隨著彼此的愛慾愈加炙熱，他們也將面對來自軍隊裡的肅殺風氣、難解的三角習題，還有同志身份可能遭受的嚴厲刑罰。《士兵與軍官》將在9月2日於台灣上映。