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嘉義民雄大士爺祭8月18登場 要看大士爺只限三天

▲嘉義縣長翁章梁宣布民雄大士爺祭將於8月18日登場（圖／嘉義縣政府提供）
▲嘉義縣長翁章梁宣布民雄大士爺祭將於8月18日登場（圖／嘉義縣政府提供）

記者張振興/ 嘉義報導

2022-08-11 19:23:17

每年大士爺祭是嘉義縣民雄鄉中元節時的重大慶典，今由嘉義縣縣長翁章梁等貴賓一同出席記者會，宣布818日起連續三天，2022嘉義好神「福氣臨門‧平安歸」大士爺祭福氣登場。現場大士爺主題文創商品相當吸睛，更邀請到嘉義民族管弦樂團炒熱現場氣氛。

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▲大士爺祭周邊文創商品設計俏皮又可愛（圖／嘉義縣政府提供）
▲大士爺祭周邊文創商品設計俏皮又可愛（圖／嘉義縣政府提供）
大士爺祭將於815日由福祿壽三仙，引領25隊近千人共同迎大士踩街遊行，於民雄市區沿路發放福氣平安糖，要讓全「嘉」收到福氣與平安。818日至20日「大士爺祭」活動，包含「好神演藝」邀請知名現代國樂團「無双樂團」、金曲最佳樂團「神棍樂團」及最有活力的「嗨翻女孩」輪番上陣。


翁章梁表示，大士爺祭每年都湧進眾多人潮，是農曆七月重要的普渡活動。每年只有三天限定，能在大士爺祭能看到高九尺三吋的大士爺神像。此外民雄大士爺「蘭盆勝會」也呼應主題，特別訂製以創意摺紙方式製成的金閃閃平安龜，讓金紙龜王為全嘉祈福，祈禱平安好運一整年。本次慶典安排許多活動讓民眾參與，如「好神淨福」平安門，搭配平安符淨水為民眾消災解惡；「好神逗趣」擲聖筊拿限量999個「平安龜」，再刮50吋電視、14吋立扇等250個好禮，活動精采豐富，一年一度不容錯過。


文觀局長許有仁表示，民雄大士爺祭為嘉義縣重要文化資產，也是全臺知名普渡祭典，每年周邊攤位賣傘攤位高達20攤，也形成獨特的「雨傘節」文化。為此規劃「大士爺祈福趣—天顏拍照打卡牆」、「大士爺保平安—天顏傘平安街」等裝置藝術，巧妙呈現在地人文特色，民眾皆可以在此拍照打卡保平安。

▲大士爺祭周邊形成獨特的「雨傘節」文化（圖／嘉義縣政府提供）
▲大士爺祭周邊形成獨特的「雨傘節」文化（圖／嘉義縣政府提供）
「慶祝大士爺誕辰，舉辦祭祀大典」活動辦理期間自111815日起至821日止，因人潮擁擠、週邊停車不易，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具前往，交通部臺灣鐵路管理局特別於活動期間(111818日至820)加開區間列車往返及增停民雄站，詳情可至交通部臺灣鐵路管理局、嘉義縣公共汽車管理處網站查詢。


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