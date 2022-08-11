嘉義民雄大士爺祭8月18登場 要看大士爺只限三天

我是廣告 請繼續往下閱讀
翁章梁表示，大士爺祭每年都湧進眾多人潮，是農曆七月重要的普渡活動。每年只有三天限定，能在大士爺祭能看到高九尺三吋的大士爺神像。此外民雄大士爺「蘭盆勝會」也呼應主題，特別訂製以創意摺紙方式製成的金閃閃平安龜，讓金紙龜王為全嘉祈福，祈禱平安好運一整年。本次慶典安排許多活動讓民眾參與，如「好神淨福」平安門，搭配平安符淨水為民眾消災解惡；「好神逗趣」擲聖筊拿限量999個「平安龜」，再刮50吋電視、14吋立扇等250個好禮，活動精采豐富，一年一度不容錯過。
文觀局長許有仁表示，民雄大士爺祭為嘉義縣重要文化資產，也是全臺知名普渡祭典，每年周邊攤位賣傘攤位高達20攤，也形成獨特的「雨傘節」文化。為此規劃「大士爺祈福趣—天顏拍照打卡牆」、「大士爺保平安—天顏傘平安街」等裝置藝術，巧妙呈現在地人文特色，民眾皆可以在此拍照打卡保平安。
「慶祝大士爺誕辰，舉辦祭祀大典」活動辦理期間自111年8月15日起至8月21日止，因人潮擁擠、週邊停車不易，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具前往，交通部臺灣鐵路管理局特別於活動期間(111年8月18日至8月20日)加開區間列車往返及增停民雄站，詳情可至交通部臺灣鐵路管理局、嘉義縣公共汽車管理處網站查詢。