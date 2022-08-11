春河「魔法阿媽」中秋起駕到高雄 打造動畫中奇幻場景
經典動畫《魔法阿媽》也有劇場版！春河劇團推出的舞台劇《魔法阿媽》，保留動畫版「基隆」故事背景，以及中元普渡的臺灣傳統民間祭典，由郎祖筠、趙自強等人攜手演繹。劇中更結合4G科技投影技術與未來式互動藝術，在劇場空間打造普渡祭典放水燈的場景，讓觀眾能身歷其境看到動畫中奇幻場景在劇場空間中展現。9月10日於高雄至德堂演出。
春河《魔法阿媽》舞台劇集合劇場實力派演員與新生代共同演出這個屬於臺灣共同的文化記憶。一開始豆豆認為阿媽穿道袍、作法事、放水燈很「迷信」，與鄰居小民和其他好兄弟們相處的過程中，親身參與了放水燈、作法、普渡等活動之後改變原先的看法，開始認識了解屬於自己的語言與文化。
為了貼近角色，飾演道士阿媽的郎祖筠在民俗專家學者林茂賢教授引薦下，特地至傳承六代超過一百五十年的基隆「雷成壇」與李戊己道長學習道家的手勢身法。郎祖筠表示，在雷成壇學習期間，對於普渡的由來與禁忌，有了更多的了解，並更能體會慎終追遠的精神。
本劇重頭戲 「中元節放水燈」延續傳承一百六十餘年的「基隆中元祭」祭典精神，在劇場空間打造普渡祭典放水燈的場景，也讓全場觀眾有機會一同參與，觀眾可透過簡訊文字寫下對逝去親友的思念，轉化在水燈上，讓水燈乘載著對先人的想念遙寄祝福。透過數位訊號轉換，真人、動畫虛實交錯，呈現在透視舞台及大型LED背景牆上。