108課綱上路3年　潘文忠：鼓勵學生探索、了解自己

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潘文忠出席「自主學習」場次時表示，今天聽到高中生對新課綱的意見，看到台灣的希望，而新課綱終極目標是培育終身學習者，並讓學生成為學習主體，促使許多考量和制度都能以客製化的概念，讓每個角色各盡所長，「台灣社會不需要每個人都成為護國神山的一員」，而是讓每個人都成為支撐社會的力量，並扮演自己喜歡的角色。
潘文忠提到，升學一定重要，但不希望孩子們在國、高中階段，只為拚升學使命，「青春不延期」，但也別急著做決定，盼學生能在學習的過程中，了解自己對未來的想法及興趣，台灣不應用填鴨式教育和制式入學方式，讓大家變成標準化的產品，也就出來都長得很像。
潘文忠說，也許新課綱還有一些資源不足的地方，也準備超過10年，若要等到完備才上路，可能還要再等10年，在外在環境與各界都無法等待的狀況下，只能開始向前行，教育部未來會提供更多場合，讓學生提出各項建議。
最後「課綱、課程與課本編排」主題。南投縣竹山高中學生劉融諭和蘇鈺閔表示，新課綱內容太多，學生發展受到限制，建議予以刪減，增加學生自由發展、探索的時間；偏鄉高中注重升學榜單且資源不足，師生固有觀念過深，教學意願低落，再加上部分教師考上正職後，就不再進修，導致學校、師生更看重繁星升學，而忽視學習歷程與素養，建議協助高中取得鄰近大學培育資源，或增加高中之間的交流，以促進學生間的流動、讓偏鄉學校減少封閉性。
據台中市衛道中學、中一中學生團隊所做調查顯示，逾半學生不認同課程編排順序，認為無脈絡性、編排雜亂、吸收狀況欠佳，且課程密度太趕；逾3/4學生認為數學科的課本深度與大型考試難度有差距；逾半學生有補習、且絕大多數認為補習有用；補習原因以「學校教材內容不夠完整」為最多，有55%。學生們不認同課綱安排，認為需要多花時間學習，反而無充裕時間多元發展。
也有學生指出，學生仍將考試升學視為主要目標、對大學校系的實際狀況不夠了解、無法認清「升學」和「生涯」的差異；探究與實作課程沒有教科書，缺乏中央的系統性規劃與輔助，教師得自行規畫並編寫教材，造成教師負擔，令學生感到課程混亂；學校選修課程名額不足，無法使學生探索自身興趣。建議教育部要有配套，引導師生。