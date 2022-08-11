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綠營18歲公民參政權首場宣講　18青年齊喊年底通過同意案

▲民進黨「民主前進挺 18」首場宣講會於新北市中和區國立台灣圖書館演藝廳舉辦，18位18歲青年代表希望能在年底通過同意案，讓台灣的年輕人創造新未來。(圖／記者吳嘉億攝，2022.08.11)
▲民進黨「民主前進挺 18」首場宣講會於新北市中和區國立台灣圖書館演藝廳舉辦，18位18歲青年代表希望能在年底通過同意案，讓台灣的年輕人創造新未來。(圖／記者吳嘉億攝，2022.08.11)

記者吳嘉億／新北報導

2022-08-11 20:40:242022-08-11 21:36:51

由新北市小英之友會中和分會與永和分會主辦的「18歲公民權」修憲案宣講會，今（11）日晚間在新北市中和區國立台灣圖書館演藝廳舉辦首場次，民進黨副秘書長林鶴明、立法委員江永昌及林昶佐等來賓到現場宣講，壓軸還有民進黨新北市長參選人林佳龍及總統蔡英文也到場，會場找來18位18歲的年輕男女代表，向大家傳達對青年參政權的願望與想法，希望透過活動舉辦讓遍地開花，年底公民投票能投下18歲參政權同意票。

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準備要上大學的邱同學代表發言說，現代的年輕人對台灣的政治社會都有很多想法跟打算，不管是在網路上或是上街頭發聲，18歲有自己對台灣的想法；但是18歲年輕人必須工作，還有男生也必須要服兵役，卻欠缺了甚麼？對有想法的年輕人來說，沒辦法有投票參政權，無法改變台灣的社會，所以拜託在場的大哥大姊們，能夠在年底公民權投票案上投下同意票，讓台灣的年輕人創造新未來。

林佳龍也與現場的年輕人碰手行禮，當場發表青年政策，要讓年輕人聲音可以被聽見，讓青年們走入世界與青年創業可以有最好的支持，可以結婚後有好的社會住宅可以住跟創業，表示未來當選後要成立青年議會讓年輕人參與市政，也要成立青年交流大使，也有國際性活動跟競賽，並且設立極限挑戰所，還要成立新創基地，提供優惠融資貸款，讓新北市的年輕人能成為創業的新故鄉。

總統蔡英文致詞時笑著對林佳龍說，「大家選舉好像都會越來越累，你選起來越來越帥」，蔡英文說，18歲公民權對台灣民主發展是重要指標，這段時間中國對台軍事威嚇，但「台灣人展現很冷靜、很有自信」，因為民主制度凝聚著台灣人，「過去幾十年台灣人是關關難過關關過」，這次修憲要給年輕人公民權，若能拿到 900 多萬張修憲同意票，就是告訴全世界台灣又走出了一大步。

蔡英文說林佳龍「有創意、有能力、對新北有全盤性的規劃」，民進黨17年沒有在新北市執政，而新北市還有很多進步的空間，包括交通規劃、社會住宅、長者的健康，蔡英文笑說，林佳龍在交通部長任內常帶著厚厚一本對台灣交通建設的藍圖要和蔡英文討論，「每次來找我，我頭都很痛」。

蔡英文表示，林佳龍資歷完整，是她「有史以來看過對台中規劃最好的市長」，在台中成功推動社會住宅、提升年輕人的居住品質、減低年輕人負擔，林佳龍有經驗、而且執行得很好，相信林佳龍擔任市長，社宅的進步和進展一定會非常快。蔡英文也說，林佳龍這次提出65歲以上長者免費裝假牙的政見，「他會是一位有能力、知道如何關心市民的好市長」。

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