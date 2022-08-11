高雄疫情連續第10週趨緩　快篩陽性全市有551院所可診療

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中央流行疫情指揮中心公告8月15日零時(表定抵臺時間)起，所有來臺旅客取消持搭機前2日內PCR報告，來台旅客仍應配合下列事項：旅客應事前安排檢疫處所、自備個人手機及完成線上健康/檢疫申報，抵臺配合機場港埠唾液探檢及續行入境檢疫3+4規定。境外篩檢陽性者，維持自採檢日起7日內暫緩搭機，避免疫病跨境傳播。
陳其邁也在今天的防疫會議，請尚未接種疫苗的民眾儘速接種疫苗。出現疑似症狀的民眾，務必停止上班上課，儘速使用家用快篩進行檢測，倘若篩檢陽性，可利用視訊診療也可前往高市551間醫療院所，此外，高市假日夜間也有231間醫療院所可協助民眾判陽、看診及領藥服務。民眾可上衛生局全球資訊網首頁查詢醫療院所相關資訊。
陳其邁市長也提醒，除了COVID-19境外移入風險之外，登革熱的風險仍然不容忽視，目前是登革熱疫情好發季節，呼籲入境居家檢疫民眾務必遵守3+4規定，落實一人一戶措施，自登革熱流行地區(越南、新加坡、泰國、菲律賓、柬埔寨、馬來西亞、印尼、緬甸、印度、汶萊等地)入境的民眾，請隨時注意身體狀況，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀，請立即聯繫衛生局防疫專線07-7230250依指示就醫。或可使用免費24小時視訊諮詢APP「健康益友」，期提高警覺，早期就醫、早期治療、早期防治，嚴防病毒入侵社區。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。