華南金估台灣央行今年會升息2.5碼　房市呈現量縮價平

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華南金獲利核心子公司華南銀行今年上半年自結稅後淨利76.93億元，較去年同期微幅減少1.25億元，年減1.6%，其中利息淨收益年增26.49億元，年成長20%，手續費淨收益年增0.11億元，成長0.3%，投資淨收益年減9.03億元，衰退37.4%，淨收益217.12億元，年增15.68億元，成長7.8%；呆帳淨提存則為維持良好資產品質而增提9.56億元，EPS0.85元，年化稅後ROE為7.57%、ROA為0.44%，整體營運獲利穩健，占集團獲利貢獻近9成。
在放款業務方面，華銀截至2022年6月底，全行放款餘額達2兆1023億元，年增2063億元，成長10.9%，其中以中小企業放款、房屋貸款及外幣放款動能表現較佳，年增率各達11.4%、6.6%及19.5%。都更與危老融資餘額分居公股行庫第1及第2名，國內聯貸市占率排名第3，核心業務動能堅實，同時保持良好資產品質，今年第2季逾放比率為0.13%，備抵呆帳覆蓋率919.62%，均優於同業平均水準。
在存款業務方面，華銀截至今年6月底，總存款餘額為2兆9007億元，年增2,445億元，年成長9.2%，新台幣存款規模排名市場第3名，新台幣活存占率提升至72.22%，全行存放比71.16%。
子公司華南永昌證券2022年上半年受股市成交量縮小，衝擊經紀手續費收入，自結稅後淨利5.92億元，較去年同期減少逾5成，EPS為0.90元，排名同業第5名，年化稅後ROE為10.67%，ROA為1.89%。經紀業務市占率3.08%，融資餘額市占率4.74%，均排名同業第9名。
另一子公司華南產險今年上半年自結稅後淨利1.49億元，受首季數筆大型商業火險賠案影響及投資收益未及去年同期表現，致獲利年減3.36億元，EPS為0.74元，年化稅後ROE為4.75%，ROA為1.23%。華南產險上半年簽單保費總收入65.74億元，年增6億元，成長幅度10%，業務穩健茁壯，簽單保費收入市占率5.71%，同業排名第6名。且受商業火險及防疫保單賠案影響，自留滿期損失率64.04%、自留費用率32.30%，整體自留綜合率96.34%。
展望下半年，華南金表示，各國雖已逐步走出新冠肺炎的陰霾，惟仍承受通膨之苦，預期金融市場仍將有波動，經濟前景尚未明朗，後續端視俄烏戰爭變化、升息力道及景氣狀況而定，將持續密切觀察市場變化，督促各子公司積極因應，並調整為防禦穩健策略，以減緩市場衝擊，期望獲利可逐步回穩，進而達成年度預設目標。
在通膨壓力未解除下，華南金預估，美國聯準會今年將升息13碼，台灣升息2.5碼（上半年已升息1.5碼），在房市展望部分，目前國內房地產景氣有降溫趨勢，加上大型建商購地腳步放緩，中小型建商則有資金壓力，在房市景氣轉淡的市況下，預估下半年房市將呈現「量縮價平」的態勢。