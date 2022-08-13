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柬埔寨打工詐騙猖狂！民代頻接獲陳情案「遍佈全台」

▲柬埔寨打工詐騙事件猖狂，國民黨台北市議員應曉薇召開記者會，直言自己身為台北市議員，接獲的打工詐騙陳情卻遍佈全台灣。（圖／記者丁上程攝，2022.08.09）
▲柬埔寨打工詐騙事件猖狂，國民黨台北市議員應曉薇召開記者會，直言自己身為台北市議員，接獲的打工詐騙陳情卻遍佈全台灣。（圖／記者丁上程攝，2022.08.09）

記者丁上程、鄭宏斌／台北報導

2022-08-13 10:04:44

柬埔寨打工詐騙事件猖狂，除了有網紅實地拍攝影片揭露外，國民黨台北市議員應曉薇也舉行記者會，揭露台人在柬埔寨的困境。應曉薇強調，自己身為台北市議員，接到10多起有關受困柬埔寨打工詐騙的陳情案遍佈全國，呼籲台北市警方以及相關單位務必加以宣導並阻攔，不要再讓更多台灣民眾受騙上當。

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應曉薇在記者會上指出，從今年6月底至今短短不到2個月，已經接獲了10起陳情案，且地點遍佈全台各地。應曉薇進一步揭露，這些民眾在台灣被人蛇集團誘騙，前往柬埔寨以後，發現工作內容與當初相差甚遠，每天活在被虐、恐嚇環境中，若是不服從組織要求進行詐騙工作，或是抵抗但無法交付贖金，甚至還會被強制抓去「賣腎」或是被賣給其他組織。

應曉薇表示，有部分幸運獲救回到台灣的民眾，多數是依靠「全球反詐騙組織」進行援救，也有台灣的家屬透過檯面下的黑道勢力，與柬埔寨當地的詐騙集團進行斡旋，「也有很多受害者家屬，依照詐騙集團的要求交付贖金後，集團食髓知味再進行多次勒索，甚至直至今日都未見到家人返台。」

應曉薇直言，現階段雖然對於已經受困在柬埔寨的台人們較難以援救，但仍舊可以透過源頭管制的方式，盡量不要再讓台人上當受騙。台北市警察局指出，已發布海外求職陷阱宣導，若民眾發現貼文可以報案。市警局也與人力銀行合作，加強相關審核作業，發現有疑慮徵才內容就會下架，同時配合航警局於機場加強宣導、攔阻，期盼避免再有民眾受騙上當。

為了揭露柬埔寨打工詐騙內幕，民進黨立委林俊憲也舉行記者會，陪同成功逃出生天的受害者皮皮（化名）現身說法。皮皮說，她被騙到柬埔寨後，7天內竟被轉賣4次。而且報警根本沒用，因為當地警察和詐騙集團勾結，被抓回來只會受到更嚴重的暴力對待。

皮皮回顧當初被騙的過程，是有朋友告訴說那邊有高薪工作，慢慢和她聊了一個月，最後她才卸下心防，不料卻誤入陷阱。在受困的那段期間，她重度憂鬱、很想自殺。

在政府打詐的方面，行政院發言人羅秉成日前指出，他已於8月8日召集政院層級的專案會議，要從預防、勸阻、救援、究辦等4面向防止國人繼續受騙。羅秉成也說，他日前與關心柬埔寨人口販運的民間團體見面，建立了訊息溝通窗口。另外，警政署和高檢署也成立了專案小組偵辦。




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