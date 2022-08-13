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傳上千台人受困柬埔寨　警方嘆：僅靠官方管道難營救

▲知情人士透露，能夠幸運從柬埔寨人蛇集團脫身的台人，多數是依靠非政府組織「全球反詐騙組織」，或是依靠黑道進行檯面下的斡旋談判。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲知情人士透露，能夠幸運從柬埔寨人蛇集團脫身的台人，多數是依靠非政府組織「全球反詐騙組織」，或是依靠黑道進行檯面下的斡旋談判。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者丁上程／台北報導

2022-08-13 09:47:14

柬埔寨打工詐騙事件近日浮上檯面，也有受害人現身說法，揭露血淚斑斑的內幕。據消息指出，至今仍有上千名台人受困於柬埔寨，每日依照詐騙集團的要求，進行各項詐騙工作，並且永無天日、失去人身自由。不過時至今日，仍有約百名台人順利逃離柬埔寨返台，警方則坦言，除了依靠非政府組織「全球反詐騙組織」外以及檯面下的黑道進行斡旋外，要憑藉檯面上的官方管道救人，恐怕有相當難度。

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由於柬埔寨和我國並無邦交，且未簽訂司法互助協議，甚至連代表處都未設立。此外柬埔寨的態度相當親中，因此每當台灣的法治單位向柬埔寨尋求協助時，多半被「已讀不回」甚至「未讀未回」，甚至有當地台商指稱，要尋求協助「直接找中國大使館比較有效」。

至於當地台人也很難憑藉一己之力逃出掌控，原因在於柬埔寨仍是一個極權國家，當地警方貪污情況嚴重，多數都已經遭到詐騙集團收買，台人若向警方求援，恐怕也只是被送回詐騙集團，並且遭到暴力對待。

而能夠順利獲救的台人，多數靠著NGO組織「全球反詐騙組織」進行多方援救。不過近日該組織則發表聲明，表示不再接受8月初前往柬埔寨的援救個案，原因在於多數獲救台人不僅就此了無音訊，連道謝都沒有之外，還是有許多台人不顧勸阻前往柬埔寨，讓組織疲於奔命。

知情人士則指出，獲救台人不願再出面也是情有可原，原因在於能夠獲救靠的不僅是反詐騙組織，也有許多家屬是尋求檯面下的黑道進行斡旋。知情人士透露，黑道人士關係複雜，透過這樣的管道交付贖金，並保證當事人平安歸來的不在少數，「若明知該黑道人士與對方有互通管道，被救援回來的民眾哪敢透露任何資訊？若事後被報復該如何是好？」

不願具名的警界人士透露，受害人在獲救前，都還很樂意透露相關資訊，想要及早脫離犯罪集團的掌控，不過在脫離掌控後，多數人抱持著平安回家就好，不願再露面向警方透露相關證據，也造成了辦案上的難度，警方也只能將現階段抓捕到的嫌犯進行資料比對，並針對人際關係網進行分析，盡量縮減集團在台灣的規模，「不過還是有賴民眾自行判別，不要輕易上當受騙才是根本解決之道。」

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