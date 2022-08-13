傳上千台人受困柬埔寨　警方嘆：僅靠官方管道難營救

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至於當地台人也很難憑藉一己之力逃出掌控，原因在於柬埔寨仍是一個極權國家，當地警方貪污情況嚴重，多數都已經遭到詐騙集團收買，台人若向警方求援，恐怕也只是被送回詐騙集團，並且遭到暴力對待。
而能夠順利獲救的台人，多數靠著NGO組織「全球反詐騙組織」進行多方援救。不過近日該組織則發表聲明，表示不再接受8月初前往柬埔寨的援救個案，原因在於多數獲救台人不僅就此了無音訊，連道謝都沒有之外，還是有許多台人不顧勸阻前往柬埔寨，讓組織疲於奔命。
知情人士則指出，獲救台人不願再出面也是情有可原，原因在於能夠獲救靠的不僅是反詐騙組織，也有許多家屬是尋求檯面下的黑道進行斡旋。知情人士透露，黑道人士關係複雜，透過這樣的管道交付贖金，並保證當事人平安歸來的不在少數，「若明知該黑道人士與對方有互通管道，被救援回來的民眾哪敢透露任何資訊？若事後被報復該如何是好？」
不願具名的警界人士透露，受害人在獲救前，都還很樂意透露相關資訊，想要及早脫離犯罪集團的掌控，不過在脫離掌控後，多數人抱持著平安回家就好，不願再露面向警方透露相關證據，也造成了辦案上的難度，警方也只能將現階段抓捕到的嫌犯進行資料比對，並針對人際關係網進行分析，盡量縮減集團在台灣的規模，「不過還是有賴民眾自行判別，不要輕易上當受騙才是根本解決之道。」