遇3統促黨人士鬧場　蔡英文：應珍惜自由發表意見的機會

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針對今日統促黨鬧場，蔡英文說，自己當總統以來，面對兩岸情勢發展，一直秉持的態度，就是「冷靜不躁進、理性不挑釁」。這次中國的軍演，大家都知道是中國單方面做出危害區域和平穩定的不負責任行為；而台灣不挑釁、不升高衝突，用最冷靜沉著的態度，提高警覺，面對挑戰。這是台灣作為區域負責任的一分子，所應該展現的態度。
蔡英文表示，台灣是民主國家，可以有不同意見，但也應該互相尊重，互相包容。現場表達不同意見的民眾，也是台灣民主的一部分。
蔡英文說，但民主不是天上掉下來的，這自由發表意見的機會，是許多民主前輩犧牲奉獻，爭取民主的結果，大家都應該珍惜，確保台灣的民主自由。
蔡英文說，正如同民進黨自1996年爭取18歲公民權一樣，大家一起努力把台灣民主再推進一步，請大家在年底的修憲複決投票，一起支持18歲公民權。
林佳龍也說，今天自己在台上看到統促黨對蔡英文拿布條抗議「不要挑釁中國」，對照晚上活動主題，深感台灣民主腳步必須加速前進。當大家在促進台灣年輕人的公民參與的權益時，也有另外一組人在現場為中國圍事。
林佳龍說，見證這個現場，自己看到群眾沒有升高衝突，反而在旁喊著：「台灣加油！」，蔡英文也讓對方發表完訴求之後，讓活動持續進行。
林佳龍說，台灣的民主素養不斷提升的過程，中國對於台灣的恫嚇並沒有停止，但是一代又一代的年輕人投入民主，滋養台灣民主的養分，讓大家保護台灣的意志堅如磐石。
林佳龍說，透過一次次的選舉，大家持續捍衛台灣民主自由的價值。今年年底，要再一次向中國說不，也一定要通過18歲公民權的公投複決案，讓更多的年輕公民，透過投票表達意見，參與民主盛宴。