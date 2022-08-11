蔡英文18歲公民權修憲宣講 統促黨鬧場喊「我們要和平」
民進黨「18歲公民權」全國首場宣講會今（11）日晚間在新北市中和區國立台灣圖書館演藝廳登場，壓軸的總統兼民進黨主席蔡英文上台宣講時，話講到一半，突有數名中華統一促進黨人士在場內鬧場，拿起預藏的海報抗議，大喊蔡英文不要挑釁中國，現場維安隨即上前制止，並把人往場外帶走，現場民眾則高喊「總統加油」，不受鬧場情緒影響。
今年底除了有九合一地方公職人員選舉外，還有攸關年輕人投票權的「18歲公民權修憲複決案」也將合併在同一天投票，原先場內來賓輪流上場宣講18歲公民參政的權利與說明，在最後蔡英文登場演說沒多久，突然有坐在場內的民眾拿出預藏寫有「我們要和平」及署名統促黨的海報起身高舉，並喊話不要挑釁中國激烈言語，當場嚇壞一旁的民眾外，由於事涉總統維安，警力也立即上前將海報沒收並驅離出場。
當下蔡英文被打斷宣講並沒有生氣，還以麥克風對著鬧場人士說，「可以，你們表示過了，可以出場了」，該人士被維安警力請出場。隨後蔡英文也強調，中國對台灣的威脅，有許多國家支持，因為在民主國家裡，民主相當的重要，若台灣不再進步，會被大家質疑「是否要繼續往前走？是否還要再繼續支持」，所以民主需要每天進步，每天都要用力做，才能讓民主更進步。
根據綠營內部消息，鬧場嗆蔡英文的3名統促黨成員，帶頭的就是黨主席「白狼」張安樂的汪姓司機，有多項前科紀錄，記者在現場也發現，鬧事的男子都有戴眼鏡且身材壯碩，伴隨著鬧場男子的大聲喧囂，在場支持群眾也拿起扇子高喊「台灣加油」·「總統加油」，情緒反而更高亢，沒有受到影響，而蔡英文也在場面平靜後，繼續演講並與在場18位18歲青年男女及民進黨新北市長參選人林佳龍一起合影拍照紀念，為首場宣講畫下句點。