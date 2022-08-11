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蔡英文18歲公民權修憲宣講　統促黨鬧場喊「我們要和平」

▲「18歲公民權」全國首場宣講會在新北市中和區登場，總統蔡英文蒞臨宣講到一半突然有數名中華統一促進黨人士抗議鬧場，遭警方驅離出場。(圖∕記者吳嘉億攝，2022.08.11)
▲「18歲公民權」全國首場宣講會在新北市中和區登場，總統蔡英文蒞臨宣講到一半突然有數名中華統一促進黨人士抗議鬧場，遭警方驅離出場。(圖∕記者吳嘉億攝，2022.08.11)

記者吳嘉億／新北報導

2022-08-11 22:27:182022-08-11 22:32:24

民進黨「18歲公民權」全國首場宣講會今（11）日晚間在新北市中和區國立台灣圖書館演藝廳登場，壓軸的總統兼民進黨主席蔡英文上台宣講時，話講到一半，突有數名中華統一促進黨人士在場內鬧場，拿起預藏的海報抗議，大喊蔡英文不要挑釁中國，現場維安隨即上前制止，並把人往場外帶走，現場民眾則高喊「總統加油」，不受鬧場情緒影響。

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今年底除了有九合一地方公職人員選舉外，還有攸關年輕人投票權的「18歲公民權修憲複決案」也將合併在同一天投票，原先場內來賓輪流上場宣講18歲公民參政的權利與說明，在最後蔡英文登場演說沒多久，突然有坐在場內的民眾拿出預藏寫有「我們要和平」及署名統促黨的海報起身高舉，並喊話不要挑釁中國激烈言語，當場嚇壞一旁的民眾外，由於事涉總統維安，警力也立即上前將海報沒收並驅離出場。

當下蔡英文被打斷宣講並沒有生氣，還以麥克風對著鬧場人士說，「可以，你們表示過了，可以出場了」，該人士被維安警力請出場。隨後蔡英文也強調，中國對台灣的威脅，有許多國家支持，因為在民主國家裡，民主相當的重要，若台灣不再進步，會被大家質疑「是否要繼續往前走？是否還要再繼續支持」，所以民主需要每天進步，每天都要用力做，才能讓民主更進步。

根據綠營內部消息，鬧場嗆蔡英文的3名統促黨成員，帶頭的就是黨主席「白狼」張安樂的汪姓司機，有多項前科紀錄，記者在現場也發現，鬧事的男子都有戴眼鏡且身材壯碩，伴隨著鬧場男子的大聲喧囂，在場支持群眾也拿起扇子高喊「台灣加油」·「總統加油」，情緒反而更高亢，沒有受到影響，而蔡英文也在場面平靜後，繼續演講並與在場18位18歲青年男女及民進黨新北市長參選人林佳龍一起合影拍照紀念，為首場宣講畫下句點。
 

▲「18歲公民權」全國首場宣講會總統蔡英文蒞臨宣講到一半，數名中華統一促進黨人士抗議鬧場，遭警方驅離出場。(圖∕記者吳嘉億攝，2022.08.11)
▲「18歲公民權」全國首場宣講會總統蔡英文蒞臨宣講到一半，數名中華統一促進黨人士抗議鬧場，遭警方驅離出場。(圖∕記者吳嘉億攝，2022.08.11)
▲▲「18歲公民權」全國首場宣講會總統蔡英文蒞臨宣講到一半，數名中華統一促進黨人士抗議鬧場，遭警方驅離出場。(圖∕記者吳嘉億攝，2022.08.11)
▲▲「18歲公民權」全國首場宣講會總統蔡英文蒞臨宣講到一半，數名中華統一促進黨人士抗議鬧場，遭警方驅離出場。(圖∕記者吳嘉億攝，2022.08.11)

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