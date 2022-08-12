獨／胡同燒肉隱藏菜單曝光！創辦人親揭「員工飯」秘辛
名店胡同燒肉從巷弄內起家，到現在的成為知名餐飲品牌帝國，但外界比較少知道，其實胡同燒肉有一道隱藏了17年的私房菜「員工飯」，是真正「巷子裡」的老饕到胡同燒肉必點的一道隱藏版美食。網路上關於胡同「員工飯」的由來也眾說紛紜，《NOWnews今日新聞》昨（11）日獨家專訪橘焱胡同餐飲集團創辦人吳念忠，由他本人親自分享這道隱藏了17年、至今還不願意登上菜單上的私房菜秘辛，原來背後藏著創業初期辛苦的故事，而吳念忠也不藏私的分享「員工飯」的做法。
說起員工飯，吳念忠笑說：「其實作法很簡單啦！就是鮭魚鬆、蔥花、油蔥、香鬆，再淋一點烤肉醬加一點味增醬，拌一拌就好了！」說得簡單，實際看他做也真的不算難，但背後隱藏著他的創業初期「校長兼敲鐘」的人力窘迫。「員工飯很久了，17年前開第一間店就有。」胡同的第一間店位在敦化南路上，創業初期生意都還在起步階段，人手不足的情況下，身為老闆的吳念忠也必須下去做刷網、清潔、備料等等大小雜事。傍晚6點營業之前，自己便當都扒不了幾口，客人就進門了，後來索性運用店內現有的食材，淋上自家的醬料拌一拌就吃了。
「其實當初只是為了在工作前墊墊胃，後來員工覺得好吃，也跟著一起吃。」沒有特別取名，員工在吃的就成為了「員工飯」，後來朋友來用餐，也想要吳念忠來點不一樣的，他便做了員工飯，在好評之下，其他客人也紛紛要求來上一碗，不小心成為了一道隱藏版菜單，至今還是沒有上菜單，但民眾想吃還是可以點，簡單但滋味豐富的一碗飯！
記者貪心的想再問隱藏吃法，吳念忠笑著搖頭說：「現在不行，會天下大亂！」因爲現在店家數多了，為了維持高標準的用餐品質，現在只能採標準程序。但還是小小透露了秘方，「把烤肉醬加上味增醬拌一拌，沾雞肉、豬肉下去烤會非常好吃！」但他說就看客人有沒有「特殊」需求。