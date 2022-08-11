COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

快訊／「百分之百沒有抄襲」　林智堅：願和余正煌對質

▲民進黨桃園市長參選人林智堅到電視台錄政論節目，強調自己的論文沒有抄襲，願和余正煌對質。（圖／記者鄭宏斌攝，2022.08.11）
▲民進黨桃園市長參選人林智堅到電視台錄政論節目，強調自己的論文沒有抄襲，願和余正煌對質。（圖／記者鄭宏斌攝，2022.08.11）

記者鄭宏斌／台北報導

2022-08-11 23:48:512022-08-11 23:58:18

民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文風暴，遭台大認定抄襲另一位研究生余正煌的論文，且撤銷其碩士學位。林智堅今（11）日上政論節目「鄭知道了」接受媒體人鄭弘儀專訪，他強調論文並沒有抄襲，將為自己的清白奮戰到底，而林智堅也表態願意和余正煌對質。

我是廣告 請繼續往下閱讀
鄭弘儀問林智堅論文有沒有抄襲？林智堅回答「當然沒有抄襲」。鄭弘儀又問「百分之百？」林智堅回應說「當然，百分之百」。鄭弘儀接著說，接下來要為清白奮戰到底？林智堅表示，這是一定的，這是他在選舉工作另外一個非常重要的事情，「我當然要為我自己的清白、人格來捍衛」。

對於林智堅的論文風波，總統兼任民進黨主席蔡英文向黨內喊話支持林智堅。對此，林智堅說，由衷感謝蔡英文的支持與鼓勵，然後他話鋒一轉提到，如果當時沒有把民調資料借給余正煌，「我想那就沒有這樣的事情」。林智堅表示，他是一個善意資料提供者，陳明通就是一個盡責幫助學生的老師，余是積極要畢業的研究生，因為余有時間的壓力，他自始至終從來沒有口出惡言，也不認為余正煌抄襲他，「但看到後來發展，看到他律師發言，我真的覺得好心被雷親」。

鄭弘儀問，「你願意跟他對質嗎？」林智堅回答，「我願意，如果他願意出面，我覺得這沒有問題啊。」

另外，被問到家人的感受，林智堅坦言，對家人來說是很大的煎熬，尤其是爸爸媽媽已經七十幾歲了，媽媽尤其是比較容易焦慮的人。這幾天可以感受到媽媽的焦慮，媽媽幾乎講沒幾句話就哽咽，甚至於會哭，希望他不要這麼辛苦。小孩也常常問他「爸爸你什麼時候會回來？」還告訴他「爸爸你不要選桃園市長了」，讓他感覺心裡很酸、很不捨。

對於林智堅的風波，民進黨內傳出不同意見，英系立委認為不應該和台大對幹。對此，同上節目的民進黨立委劉櫂豪說明，本週三，在民進黨立院黨團的LINE群組裡面，11點43分，蔡易餘先發表意見，再來12點03分，陳明文也有稍微提一下，中執會是下午1點半開，中執會上並沒有對這件事發言。

劉櫂豪說，蔡易餘的發言不是在質疑林智堅，是在說民進黨為這件事說明與辯護時，不要讓外界認為是在跟台大對撞。那後來陳明文後續再提，別讓外界誤認為黨是跟台大對幹，應把事情說清楚。而外界把它操作成英系立委或內部有不同意見，劉櫂豪認為，不同的意見不是在質疑林智堅，群組內是大家在討論事情，沒有所謂的英系立委對林有意見，或對蔡英文總統講的有不同的想法等等，大家的脈絡是一樣。

劉櫂豪指出，這個群組就是大家平常討論事情，立委63位，但是這個群組93位，包括工作人員、助理等等，內容不應該被拿出來洩露給媒體，就變成政治問題。



 



強調沒有對抗台大　林智堅：會捍衛清白、做好選務工作

影／台大認定林智堅論文抄襲　潘文忠：未收到訴願

林智堅論文門！台灣民意基金會民調：六成桃園人認應退選

林智堅論文抄襲延燒！台大校友揭陳明通「真實上課情況」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀