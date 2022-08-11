林智堅論文爭議！博恩曝雙碩士攻讀過程「沒特別針對誰」
民進黨桃園市長參選人林智堅碩士論文遭台大學倫會認定抄襲，碩士學位及論文將被撤銷，掀起各界熱論，他今（11）日表示，他和他的團隊都希望把這件事情還原，還給他一個清白。知名喜劇演員曾博恩今日就在臉書上，回顧自己過去在攻讀雙碩師時的過程，發現隨便一查Gmail信箱，跟指導教授來回討論碩論的信件就有375封，稱「要是有人質疑我論文是不是自己寫的，我一定是直接把如山的鐵證全部印出來，二三公斤的紙直接甩他臉上」。
曾博恩擁有雙碩士學位，他在個人的臉書上發文表示，以前讀過的Paper印出來的一定有畫線筆記、PDF的一定有螢光筆，加上筆記本裡面各種照片、手寫草稿、運算、腦力激盪過程等，都是碩士時努力的證明。所以要是他的論文被質疑，他ㄧ定會反問「不是自己寫的需要做這麼多事嗎！」。
不過曾博恩也在文末表示，但這只是他個人做事的方式，其他人為什麼不這樣做他就不知道了，也在留言處補充「我沒有特別針對誰喔，任何一次有人被質疑，都沒有人這樣做，我覺得蠻奇怪的」。
貼文一出，網友也在下方回應「寫過論文的都知道mail、硬碟、隨身硬碟、雲端⋯⋯都是要瘋狂備份+押時間的」、「博恩等下要被側翼臭了」、「炎上下一季這麼快就要來了嗎」、「所以拿不出來證據應該就是⋯」、「我懷疑你是不是在偷臭，但我沒證據」，也有人笑稱「可以試試看挑戰柯P，我覺得他有可能拿出30年陳釀的實體“書信往來”…」。（編輯：林莞茜）