NOW早報／「百分之百沒抄襲」！林智堅：願和余正煌對質

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鄭弘儀問林智堅論文有沒有抄襲？林智堅回答「當然沒有抄襲」。鄭弘儀又問「百分之百？」林智堅回應說「當然，百分之百」。鄭弘儀接著說，接下來要為清白奮戰到底？林智堅表示，這是一定的，這是他在選舉工作另外一個非常重要的事情，「我當然要為我自己的清白、人格來捍衛」。
對於林智堅的論文風波，總統兼任民進黨主席蔡英文向黨內喊話支持林智堅。對此，林智堅說，由衷感謝蔡英文的支持與鼓勵，然後他話鋒一轉提到，如果當時沒有把民調資料借給余正煌，「我想那就沒有這樣的事情」。林智堅表示，他是一個善意資料提供者，陳明通就是一個盡責幫助學生的老師，余是積極要畢業的研究生，因為余有時間的壓力，他自始至終從來沒有口出惡言，也不認為余正煌抄襲他，「但看到後來發展，看到他律師發言，我真的覺得好心被雷親」。
鄭弘儀問，「你願意跟他對質嗎？」林智堅回答，「我願意，如果他願意出面，我覺得這沒有問題啊。」
另外，被問到家人的感受，林智堅坦言，對家人來說是很大的煎熬，尤其是爸爸媽媽已經七十幾歲了，媽媽尤其是比較容易焦慮的人。這幾天可以感受到媽媽的焦慮，媽媽幾乎講沒幾句話就哽咽，甚至於會哭，希望他不要這麼辛苦。小孩也常常問他「爸爸你什麼時候會回來？」還告訴他「爸爸你不要選桃園市長了」，讓他感覺心裡很酸、很不捨。
對於林智堅的風波，民進黨內傳出不同意見，英系立委認為不應該和台大對幹。對此，同上節目的民進黨立委劉櫂豪說明，本週三，在民進黨立院黨團的LINE群組裡面，11點43分，蔡易餘先發表意見，再來12點03分，陳明文也有稍微提一下，中執會是下午1點半開，中執會上並沒有對這件事發言。
劉櫂豪說，蔡易餘的發言不是在質疑林智堅，是在說民進黨為這件事說明與辯護時，不要讓外界認為是在跟台大對撞。那後來陳明文後續再提，別讓外界誤認為黨是跟台大對幹，應把事情說清楚。而外界把它操作成英系立委或內部有不同意見，劉櫂豪認為，不同的意見不是在質疑林智堅，群組內是大家在討論事情，沒有所謂的英系立委對林有意見，或對蔡英文總統講的有不同的想法等等，大家的脈絡是一樣。
劉櫂豪指出，這個群組就是大家平常討論事情，立委63位，但是這個群組93位，包括工作人員、助理等等，內容不應該被拿出來洩露給媒體，就變成政治問題。
今日天氣／高溫炎熱！花東地區恐飆38度 留意午後局部大雨
中央氣象局預報，今日各地天氣大多為多雲到晴，清晨西半部沿海地區可能出現零星短暫陣雨，午後大台北地區、中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區及其他山區則有局部大雨發生的機率，建議民眾下午外出活動攜帶雨具備用。此外，桃園以北地區及嘉義以南地區沿海適逢年度大潮，提醒沿海地區居民須注意海水倒灌、局部淹水等現象，到海邊活動時也須多加留意。
至於日本南方海面的熱帶性低氣壓，預計昨晚至今日有增強為輕度颱風的趨勢，移動路徑往北北東朝日本方向移動，而第七號颱風「木蘭」已減弱為熱帶性低氣壓，未來朝偏北移動，兩者皆對台灣天氣無影響。
溫度方面，今（12）日各地高溫約落在33至35度，其中大台北地區及東半部局部地區容易出現36度以上高溫，花東地區甚至有38度極端高溫發生的機率，中午前後紫外線也偏強，提醒民眾外出須做好防曬並多補充水分。
新一波疫情8月中來襲！羅一鈞籲做好準備：口罩令不放寬
中央流行疫情指揮中心昨(11)日公布國內新增22,909例COVID-19確定病例，分別為22,650例本土個案及259例境外移入；另確診個案中新增44例死亡。發言人莊人祥表示，疫情大致維持平穩、微幅向下的趨勢，但預期Ba.5病毒株恐在8月中下旬帶來新一波疫情，醫療應變組副組長羅一鈞表示，現行口罩令不會放寬，呼籲民眾做好準備。
對於Ba.5疫情帶來的高峰會落在何處，莊人祥表示，目前有高中低推估等不同的預測模式，當然是希望朝低推估的方向走，不過還是必須隨時觀察監測。比較確定的就是，下波疫情應會在8月中至下旬流行。
羅一鈞表示，面對疫情變化，指揮中心還是呼籲民眾儘速接種疫苗，現行防疫規定、口罩令不會鬆綁，高齡、幼兒等高風險脆弱族群有疑似症狀應儘速就醫，適當準備防疫物資，包括口罩、快篩。
指揮中心也再次提醒4大NG戴口罩方式，包括：
1.使用超過1天。
2.反戴口罩。
3.清洗醫用口罩。
4.只遮住嘴巴、露出鼻子。
另外正確的戴口罩方式，衛福部之前曾說明如下：
1.開：打開包裝並檢查口罩是否有破裂或缺陷，一般設計為有顏色為外層，此面朝外，且鼻樑片應在最外層上方。
2.戴：將兩端鬆緊帶掛於雙耳，鼻樑片固定於鼻樑上方，口罩完全攤開拉至下巴，若必要可打結調整鬆緊帶長度，維持臉部密合度。
3.壓：雙手食指均勻輕壓鼻樑片，使口罩與鼻樑緊密結合。
4.密：可透過鏡子輔助或觸摸確認口罩是否正確配戴，包含內外側、帶子鬆緊、鼻樑片方向及形狀等。
納豆點頭微笑「娶定妳」 依依害羞：不要有壓力
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
藝人納豆（林郁智）年初因腦出血動了2次引流手術，5月終於露臉報平安，依依也透過影片，分享從男友發病到出院回家的心路歷程。近日納豆與依依被目擊到信義區看舞台劇，納豆被問到是否已娶定依依，他雖未開口，但頻點頭，相當篤定。
根據《自由時報》報導，依依受訪時坦言很享受小倆口時光，納豆則被問是否已娶定女友，依依在一旁則回千萬不要有壓力，不過納豆依然面帶笑容，頻頻點頭，雖未直接開口，但答案已相當肯定。
事實上，自從納豆住院後，從換尿布、餵吃飯，依依都不離不棄，而她也不吝於放閃，陪納豆剪髮、逛街和看電影，甚至是露營，從不嫌麻煩，至於未來小倆口是否會繼續過下半輩子，納豆這次誠意十足的表態，看來已將內心老婆的位置，交給依依。
中職／睽違3240天！官大元封鎖富邦奪勝
中信兄弟昨（11）天在新莊球場遭遇富邦悍將，原本兩隊形成投手戰，不過富邦先發左投陳仕朋，僅投3局失2分就退場，反觀兄弟官大元表現優異，主投5局僅失2分奪勝，加上隊友火力支援，終場兄弟就以7:2大勝富邦。
官大元上次先發也是因為投手群確診人數過多，這次他再度扮演救火隊，離上次先發先發勝，已經是3240天之久（2013年9月27日）。
當時官大元是對獅隊6局無失分，還飆出5次三振奪勝，官大元昨天主投5局，僅被打4安打，1保送，拿下勝投。
首局富邦就利用申皓瑋適時安打先馳得點，不過兄弟打線在2局上由福來喜擊出左外野安打追平比數，3局上周思齊高飛犧牲打，富邦4局下辛元旭又開轟追平。
沒想到兄弟在5局由許基宏敲安，超前比數，福來喜內野滾地球追加分數，以及6局上兄弟又追加2分，7局岳東華適時安打，讓富邦終場以5分差落敗。
中元普渡「5大禁忌」一次看！名字別亂叫 觸犯恐衰整年
一年一度的中元普渡將在今日登場！農曆七月，除了要注意鬼月的各種禁忌，此外最重要的就是中元普渡了！而在民俗上也有一些祭拜好兄弟的規矩要特別注意，如果不小心觸犯的話，可能招來晦氣，甚至是霉運一整年。《NOWnews》也特別整理出中元普渡的五大禁忌供網友參考：
1、宜午後祭拜、在戶外拜
中午前陽氣較為旺盛，孤魂野鬼無法出來，因此祭拜好兄弟的時間從下午一點過後至下午五點之間祭拜較為合適。另外要特別注意，中元普渡要在戶外進行，不可以在室內，以免讓好兄弟進到家裡。現今有許多公司行號、住家都在大樓裡，切記要在樓下門外拜拜，自家陽台也應避免。
2、供品記得拆開拜、切記插柱香
如果要拜整箱的餅乾、飲料，必須拆開來，避免有些好兄弟整箱抱走或是搶成一團。而每一道祭拜好兄弟的供品，都需插一炷香，引導好兄弟享用。
3、不可放鞭炮、沖煞者應迴避
既然是邀請好兄弟們來享用祭品，應避免施放鞭炮，嚇壞孤魂；若在當天或當天時辰沖煞的人，不適合參加普渡拜拜，以免被好兄弟磁場干擾。
4、清水毛巾準備好、服儀務必端莊
祭拜前記得要放盆清水及毛巾，讓前來享用供品的好兄弟洗臉擦嘴。在祭拜時服裝儀容要端莊，不可著內衣褲或裸身，盡量穿著明亮鮮豔的衣服，避免穿深色、黑色等衣服，以免招來陰晦之氣。
5、祭拜不可說姓名、尊敬之心不可少
一般祭拜神明時要說出自己的姓名及住址，但祭拜好兄弟時千萬不能說出姓名，必要時叫綽號，避免讓好兄弟找上門； 而在中元普渡的過程中，要懷著慎終追遠，尊敬鬼神的心祭拜，謹言慎行，不可亂說話，口不擇言是禁忌。不可說「鬼」字，要尊稱「好兄弟」。（編輯：賴禹妡）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。