中國施壓下逆勢成長　立陶宛印太出口量年增60%

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他指出，產自立陶宛的貨品在今年1至6月出口至10個印太區域國家的總額，超過去年同期對中國出口總額4倍多，這就是政府努力奏效的最好例證。
立陶宛外交部指出，這10個印太區域國家包括澳洲、日本、印度、南韓、新加坡、印尼、越南、馬來西亞、泰國、台灣。
根據立陶宛統計局的資料，立陶宛產品今年前6個月對這些國家的出口總額為4億歐元，去年同期則為2億4900萬歐元。
自從去年率先退出由北京主導的中國－中東歐國家合作機制，接著宣布與台灣互設代表機構、並允許台灣在首都維爾紐斯（Vilnius）設立歐洲境內第一個以「台灣」為名的代表處後，立陶宛持續遭遇中國的外交、經貿強力施壓，雙邊進出口貿易幾乎停擺。
2020年底上台的立陶宛政府致力發展與印太區域的連結，包括在澳洲、南韓、新加坡新設大使館，在台灣的經貿辦事處也預定9月揭牌。
立陶宛統計局的數據顯示，今年前6個月，產地為立陶宛的貨品出口總額累計達127億歐元，較去年同期增加約31%。
在印太區域國家中，若比較去年與今年1至6月的數據，成長最快的立陶宛貨品出口市場包括新加坡（成長約160%，總額1億4600萬歐元）、澳洲（成長約110%，總額7970萬歐元）、印尼（成長約84%，總額870萬歐元）、南韓（成長約48%，總額5500萬歐元）。
此外，立陶宛產品對台灣的出口額成長30%，總額達1150萬歐元。
儘管與印太區域的貿易額有可觀成長，據統計，立陶宛產品的主要出口市場依然是德國、波蘭、美國。若計入服務等出口項目，則立陶宛的主要出口市場為拉脫維亞、瑞典、荷蘭、英國。（編輯：楊昭彥）1110812