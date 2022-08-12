美晶片法過關！中芯高層異動頻 恐再衝擊中國半導體發展
美國總統拜登日前簽署《晶片和科學法案》，鼓勵本土晶片生產和研發，以加強對中國的競爭力，另有美日台韓欲組晶片聯盟「Chip4」，面對美國及其盟友群起圍攻，中國晶片大廠「中芯國際」人事風波仍不斷，加上北京高層傳出不滿多年投入大量資金，卻沒有突破性發展，因而怒查「芯腐敗」，以及對清華紫光集團重組等等，多層因素都讓中國的半導體發展面臨挑戰。
綜合外媒報導，中國晶片產業近年大舉延攬人才，希望實現尖端技術自給自足、甚至超越美國的偉大目標，不過，身為中國規模最大、技術最先進的集成電路晶片製造企業「中芯國際」，人事風波依然不斷，除了已離開的前副董事長蔣尚義受訪時曾直言，加入中芯是他人生中的蠢事之一以外，11日又有2名董事辭任，CEO趙海軍也辭去執行董事一職，儘管中芯方面聲稱，趙海軍是為專注履行公司聯合首席執行官的職責，而辭任公司執行董事職務。
不只如此，於中芯董事會任職9年的安謀（ARM）前總裁布朗（William Tudor Brown），週四也在社群媒體上表示已辭任，並提到國際局勢日漸分化，自己的心情悲喜參半；在中芯的公告中，證實布朗辭任公司獨立非執行董事、董事會薪酬委員會主席、審計委員會成員、提名委員會成員及戰略委員會成員職務，自11日起生效，並強調布朗的辭任是因有其他工作安排，跟董事會意見是否分歧無關。
有港媒引述iFast Global Markets副總裁溫鋼城分析，近期晶片行業逆風，不可避免會對中芯造成衝擊，而且近來中國針對騙取晶片補貼的調查頻傳，或許也對產業板塊氣氛有影響。
此外，溫鋼城也指出，市場關注中芯能否獲取半導體設備，繼續支持其業務發展，然而在美國制裁持續下，其製程技術料難有太大的突破。