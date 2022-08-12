台股早盤漲近50點　部分電子熄火、鋼鐵漲勢強勁

美股昨（12）日跌多漲少，唯幅度都不大，台北股市今（12）日開盤漲6.06點，加權股價指數以15203.91點開出，早盤漲近50點，來到15246點附近。權值股台積電早盤漲1元，來到515元。其他重要電子股漲跌互見，如聯發科、聯電漲1%左右，但華碩因第二季獲利大減8成，股價跌逾8%。而今日鋼鐵族群漲幅較大盤領先，多檔個股漲勢強勁。
美股道瓊指數11日上漲27.16點，或0.08%，收33336.67點；那斯達克指數下跌74.89點，或0.58%，收12779.91點；標普500指數下跌2.97點，或0.07%，收4207.27點；費城半導體指數下跌10.0點，或0.34%，收2978.7點。
台北股市今（12）日開盤漲6.06點，加權股價指數以15203.91點開出，早盤漲近50點，來到15246點附近。權值股台積電早盤漲1元，來到515元。聯電漲逾1%，來到42.15元。世界先進漲幅同樣有1%以上，力積電漲0.7%。
其他，聯發科早盤漲近1%，來到679元附近。和碩漲近1%。但華碩第二季獲利大減8成，今日股價弱勢走跌，早盤跌逾8%，來到258元附近。國巨也相對弱勢，跌1.6%，來到321元。不過，鋼鐵族群相對強勢，威致飆漲停，海光、新鋼、大成鋼、佳大、燁興、官田鋼、志聯、中鴻漲幅4到8%多。