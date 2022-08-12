原子少年人氣團出爐！挾百萬後援出道 地球5帥感動發聲
男團選秀節目《原子少年》上月17日完美收官，天王星拿下第一季冠軍團，近日將正式出道，而從決賽播出隔天開跑的人氣團票選，昨（11日）結束投票作業，官方公布最終5人成團名單，恰好是地球成員林佳辰、林煥鈞、周子翔、黃文廷、周祖安。
原子少年今起連3天在TICC舉辦演唱會，粉絲每買1張票就有額外1票投票資格，加上11日凌晨02:00結算的最終輪網路投票總和，排名前五名即成為人氣團出道，官方昨晚宣布結果，依得票數第一至五名順利出線的少年依序為林煥鈞（985274票）、林佳辰（940923票）、周祖安（934563）、周子翔（907229票）、黃文廷（905509票）。
原子少年萬人迷、「畫報妖精」林佳辰得知結果後，在IG發文感謝每一位粉絲，感動地說：「謝謝所有幫我投票的人！我未來會繼續耕耘！」CP周祖安也窩心表示：「除了感謝還是感謝！」黃文廷含淚說：「謝謝大家，沒有你們就沒有我們！」承諾持續努力打拚，周子翔也轉發成團名單慶祝。
其實在票選結果出爐前，地球就以準人氣團之姿獲得不少廠商青睞，接連替知名筆電、香水品牌代言，相關廣告燈箱、海報也於街頭露出，索尼音樂昨曝光地球的代表作夯曲《Bad Bad Love》舞蹈宣傳影片，除了成團的5人，還有原成員陳廷軒、傅俊傑，7人合體跳香水舞，再度迷倒一票粉絲。（編輯：楊穎軒）