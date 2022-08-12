中秋禮盒裝可愛　義享、老新台菜特色月餅開賣

▲義享時尚廣場今年中秋節將禮盒推薦區分為「傳統經典」與「新奇創意」兩大主題。（圖／記者陳美嘉攝）
隨著中秋節即將到來，在團聚時刻不少民眾會選擇帶上一盒月餅，做為走訪親友表達心意的伴手禮。義享時尚廣場特別網羅館內包含不二緻果、帕莎蒂娜、玉珍齋、叁合院、天仁喫茶趣、山豐居、GODIVA等多家名店，推出多項豐富的禮盒選擇。高雄在地台菜餐廳「老新台菜」與新銳畫家聯名推出「月快樂。巴斯克」禮盒，獨家草本配方巴斯克乳酪蛋糕，加上可愛風格包裝，令人耳目一新。
義享時尚廣場今年中秋節將禮盒推薦區分為「傳統經典」與「新奇創意」兩大主題。擁有八十年歷史的港都伴手禮名店「不二緻果」所推出滿堂彩禮盒，內含綠豆酥及蛋黃酥；「Pasadena帕莎蒂娜」則嚴選古法醃製熟成紅仁鴨蛋黃製成鹽之花蛋黃酥；鹿港糕餅百年老店「玉珍齋」花好月圓禮盒，內含鮮奶小酥餅、鳳黃酥、原味口酥餅及牛奶糕；日本麵包第一品牌山崎麵包所創新設立的複合店櫃「Saison du Soleil太陽的季節」也因地制宜地推出蛋黃酥禮盒。 ▲高雄在地台菜餐廳「老新台菜」與新銳畫家聯名推出「月快樂。巴斯克」禮盒。（圖／老新台菜提供） 想要在中秋送禮別出心裁，也能將禮盒與撲鼻茶香完美結合。義享時尚廣場「天仁喫茶趣」的茶月餅禮盒，內含採用913茶王製成的可可香橙酥及紅茶芋泥酥；深耕高雄的好茶品牌「山豐居」推出高山滇紅禮盒。而享譽全球的比利時皇室御用巧克力品牌「GODIVA」推出的中秋節巧克力禮盒，內含巧克力月餅與夾心巧克力，也創造出中西食尚融合的驚豔味蕾體驗。 ▲義享時尚廣場特別網羅館內品牌，推出多項豐富的禮盒選擇。（圖／記者陳美嘉攝） 「老新台菜」中秋禮盒與超人氣畫家「ericoco」合作，如月色般的禮盒搭配粉色澎澎玉兔造型，包裝外型相當新穎可愛。老新台菜研發改良西班牙發跡的超高人氣巴斯克乳酪蛋糕，搶攻年輕族群，也創造出台菜品牌的創新可能。巴斯克乳酪蛋糕採用自然農法的台灣綜合草本植物：魚腥草、咸豐草、薄荷、甘草帶入清香，再加入嚴選台灣57號地瓜，融合頂級法國kiri奶油乳酪和愛樂薇鮮奶油的綿密口感。經過甜點師傅無數次的嘗試，將原料調配出最完美的比例；烤製過程不加任何一滴水，將表皮烤至焦香金黃，讓各個精選原料發揮出最原味天然的風味，每一口都絲滑綿密、香醇濃郁。即日起-8/22有早鳥優惠990元6吋（原價1280元）。 ▲「老新台菜」中秋禮盒與超人氣畫家「ericoco」合作，如月色般的禮盒搭配粉色澎澎玉兔造型，包裝外型相當新穎可愛。（圖／老新台菜提供）