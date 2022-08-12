分發入學放榜！錄取率98.94%、缺額逾1.4萬雙創新高

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據考分會統計，今年分發入學提供3,9350個名額，卻僅有2,5297人登記，名額首大於登記人數。
考分會執行秘書、成大教務長蔡群立指出，今年錄取率大增是受到少子化影響，報名分科測驗人數驟降，再加上今年學測數a試題難，頂標創近5年新低，學生不參加申請入學與繁星，導致回流人數增加。
蔡群立說，今年非應屆生共3009人，占全體登記生的11.89%，比去年23.05%少了許多，這是因為今年是考招新制上路第一年，新舊制考招差異大，非應屆生參與分科意願、重考意願降低。
今年有269位考生未錄取，考分會執行秘書、成大教務長蔡群立指出，這269位考生所填寫志願數平均為29個，也有只填寫1個志願者，而未錄取原因，以分數未達最低錄取標準者為最多，約佔75%，其次為檢定或採計科目未報考者，約佔13%。
今年學測數學分成數A、數B；分科測驗改60級分制，不考國、英、數乙，改採學測成績。
蔡群立說，新制導致校系採計組合數從去年76種增至163種，最低分組合科目為英、數A、數甲，最低登記總分為22級分；今年分發入學招生校系組共1900個，有269個採計學測成績，占整體14.16%，遠多於去年61個校系組。
考分會分發組主任黃信復說，今年分發入學約7成校系組採計學測國英成績。
蔡群立提到校系採計組合數增加，導致今年學生填寫志願時，難預測落點，所以填寫志願數也較往年增加，今年考生平均填寫69個志願，28.84%考生填滿100個志願，皆為近10年新高。
考分會提醒考生，即日起提供「分發結果說明」系統，考生可查詢所填各志願未錄取原因。如仍有疑慮可從即日起至8月15日止，在考分會網站線上申請分發結果複查，申請複查以一次為限，考分會將統一在8月22公告複查結果。