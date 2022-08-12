「不分區議員」可行嗎？跨世代論壇18日邀百名學生同討論
11月26日除了將迎來九合一大選，也將進行18歲公民權修憲案的公民投票複決，若通過，未來年滿18歲的公民，依法有選舉、罷免、創制、複決、參加公投及被選舉權。《NOWnews》於18日舉辦跨世代論壇，邀請上百名青年學子同場討論青年參政，其中由媒體人黃揚明領軍主持的「民代組成方式對青年友善嗎？」將與學生及民代深入探討如何讓選舉制度更有利年輕人參政。
下週四的跨世代論壇，除了邀請新生代政治人物分享一手參政經驗，也針對選舉年齡一旦放寬後，將如何影響年輕人參政來進行探討。此外，當天下午登場的「民代組成方式對青年友善嗎？」論壇，聚焦於選舉制度的討論，更拋出新議題，中央民意代表有不分區立委的設計，地方議會是否也有可能增加不分區議員？這是否有助於降低小黨派及年輕人的參政門檻、進一步深化民主？
這場論壇將由媒體人黃揚明主持，與談來賓包括國民黨立委林為洲與蔣萬安、民進黨立委范雲、台北市議員徐弘庭與林亮君，以及東海大學政治系教授沈有忠，學生代表、高雄學生民主聯盟發起人葉柏廷。透過中央及地方民代的觀點，以及學者的觀察、學生的理念分享，一同討論選制應如何回應年輕人對於參與公共事務的期待。
此次跨世代論壇將舉辦3場座談，除了由黃揚明主持的「民代組成方式對青年友善嗎？」，其他兩場「青年該如何參政？」、「青年參政年齡限制如何放寬？」將分別由網紅志祺七七、鬼才阿水擔任主持人，來賓除了總統蔡英文、還有台北市長參選人陳時中、蔣萬安等，目前已有近200名學生報名參加，活動精采可期。
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