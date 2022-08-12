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蔡英文要全黨挺林智堅沒抄襲！黃珊珊：以後要怎麼教小孩

▲民進黨主席蔡英文要全黨挺林智堅沒抄襲，台北市副市長黃珊珊反問，以後要怎麼教小孩。（圖／北市府提供）
▲民進黨主席蔡英文要全黨挺林智堅沒抄襲，台北市副市長黃珊珊反問，以後要怎麼教小孩。（圖／北市府提供）

記者呂炯昌／台北報導

2022-08-12 12:34:18

民進黨桃園市長參選人林智堅的碩士論文，經台大學倫會認定抄襲，並遭撤銷學位，民進黨主席蔡英文昨日下令要求全黨團結挺堅。台北市副市長黃珊珊今（12）日表示，誠信是教育下一代最重要的價值，對於民進黨定調挺林智堅，她反問「我要怎麼教育我的小孩？」

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黃珊珊今日上午參加「2022臺北生技獎頒獎典禮」，媒體聯訪時被問到林智堅論文被台大認定抄襲，民進黨卻仍力挺林智堅，對此，黃珊珊表示，這事情我看到只想到說「我要怎樣教育我的小孩，如果學校是這樣教育小孩，如果不是要留給人民去公評。」

黃珊珊也在臉書發文表示，在教育孩子的時候常常買很多書來看，其實就是「看書養」，也跟很多人請教育兒之道，發現到歐美的教育觀點跟亞洲很不一樣，其中最明顯的就是對「誠信」的態度。​

​黃珊珊表示，在台灣做了很多規定來防弊，但是違反也不會受到太嚴重的懲罰。在歐美，他們是先相信每一個人的誠信，很多規定只需要個人聲明就足夠了，但是一但違反或作假，後果是非常非常嚴重的。​如果在高中，同學抄別人的報告，老師說是老師給錯資料，社團社長要求全社團支持他，「如果我的孩子問我，身為母親，我要怎樣教育我的孩子？​」

​黃珊珊表示，「誠信」是非常重要的社會與法律、道德價值，在台灣與歐美，價值應該都是一樣重要的。所以，對於陳時中表達「相信同志」的說法，她感到震驚。台大學術倫理委員會審定過程十分嚴謹，是以專業與科學還原事實的真相，但學醫的陳時中竟然背棄科學精神，選擇「相信同志」，而不是相信事實；選擇以政黨利益掛帥，而背離民意。​

​黃珊珊質疑，相信同志、不相信事實，這是台北市民信仰的價值嗎？台北是國際大城，如果首長是一個認同抄襲、罔顧誠信的人，要怎樣面對國際社會？這個城市將會被帶往什麼樣的未來？實在不敢想像！​

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