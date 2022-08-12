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裴洛西訪台前曾通話！外媒：習近平當時告訴拜登無意開戰

▲美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，並在總統府接受總統蔡英文授勳，引起北京強烈不滿。（圖／總統府提供）
▲美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，並在總統府接受總統蔡英文授勳，引起北京強烈不滿。（圖／總統府提供）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-08-12 11:57:14

美國眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台引發北京不滿，並展開一系列環台軍演，警告意味濃厚，不過有外媒引述消息人士報導，聲稱其實在裴洛西訪台前，中國國家主席習近平曾在與美國總統拜登（Joe Biden）通話時，表達現在並不是爆發全面危機的時候。

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根據《華爾街日報》報導，了解中國內部的消息人士透露，當初北京花費數月進行外交斡旋，卻仍無法阻止裴洛西訪台，習近平於是在7月28日和拜登通話，主要目的是讓美中衝突風險降到最低，尤其是在中共20大即將召開前、中國疫情和清零政策造成內部不滿聲浪高漲的時刻，維穩對他爭取第3任期頗有幫助。

儘管習近平在通話時警告，裴洛西訪問台灣會帶來不確定的後果，但他當時也表明中國無意與美國開戰，雙方需要的是維護和平與安全，而不是戰爭。

知情人士也指出，北京擔心裴洛西此行可能引發骨牌效應，導致其他國際政治人物也陸續訪台，提升台灣國際地位，進一步促使台灣宣布獨立；因此北京在裴洛西訪台後，隨即宣布在台灣周圍舉行軍演，同時對美國發動多項制裁，既要做出強而有力的回應，但又要兼顧無損中方原則、避免與華府及其盟友外交緊張升級等數項前提。

不過事實是，北京一連串的行為，已導致美中關係更加緊張，也讓美國的盟友擔憂自身安全問題。華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）中國計畫主任孫韻認為，習近平目前的當務之急是穩定，所以表現仍相當克制，但不排除只是短期策略，是為了防止中美關係失控，而北京在裴洛西訪台後的作為，可能是更直接對台施壓的新階段開端。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國研究主任白明（Jude Blanchette）則指出，北京接下來會對台灣問題將非常敏感；華盛頓郵報專欄作家羅金（Josh Rogin）也表示，中國對裴洛西訪台的激烈反應，恐怕標誌了危險新時代的開始。

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