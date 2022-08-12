大學分發結果、校系榜單、各校最低錄取分數這裡查

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考生如對分發結果有疑義，即日起至8月15日下午5點止，可於考分會網站，以身分證號碼、應試號碼及登記志願時設定的通行碼進行「分發結果說明」查詢，考生可查詢所填各志願未錄取原因。
考生在這期間，如仍有疑義請依分發結果複查辦法申請複查，申請程序：
1.於考分會網站線上申請，填寫相關資料並下載繳費單。
2.依繳費單指定期限及說明繳交工本費100元整。（未於指定期限內完成繳費將視同未完成申請程序，不予受理）
3.申請複查以一次為限；完成繳費後不得以任何理由取消申請或退費。
考分會將統一於8月22日公告複查結果，考生當天可至考分會網站查詢。
考分會指出，招生錄取名單一經公告，除下列情形者，不得要求更改分發結果。
1.因複查分發結果而有異動者：一律按複查後結果改補分發。
2.因複查分科測驗而成績變更者：應於分發結果公告前辦理重新登記或補登記，若未能及時和全體登記生一同分發時，則在錄取名單公告後再辦理改補分發。
3.提出成績申訴者：應於分發結果公告前向考分會提交「申訴通過後擬變更之分發志願」，申訴通過之考生，考分會將逕依變更之志願辦理改補分發。未依規定提交變更志願者，將依原填志願改補分發，並不得於分發結果公告後要求變更志願。