輕熟女髮際線漸寬　醫：要提高警覺

台中33歲輕熟女「小涵」長髮烏黑、髮質細軟，身旁閨蜜們羨慕又嫉妒，稱讚「細髮女生會好命」，但近來工作壓力大，睡眠嚴重不足，同仁提醒「髮際線似乎變寬囉」，加上每天起床枕頭幾十根掉髮，更讓她心慌，幸好就醫後，醫師建議改變作息可改善，但也提醒掉髮成因多，務必對症治療，才能救「髮」圖強。

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亞洲大學附屬醫院皮膚科主治醫師方心禹表示，掉髮是門診經常遇到的問題，且年齡層有逐漸年輕化的趨勢，不少民眾一旦發現髮量日益減少、髮質越來越細軟、髮際明顯後退或變寬，甚至出現塊狀禿髮時，都會十分焦慮，憂心會影響到自身外貌與信心。

以「小涵」為例，她自述最近洗完頭髮常會看到排水孔糾結一小撮頭髮，吹完頭髮後，也會發現梳子上沾上幾十根髮絲，有時手指撥弄頭髮，更會順手拉下好幾根，讓她十分焦慮，擔心自己是不是身體出了狀況，經醫師問診，才發現原來最近幾個星期她為了趕業績報告，每天都只睡4個小時左右，壓力大到讓她三餐也不固定，於是醫師建議先調整作息及飲食，若狀況未改善，會再安排抽血檢查。

方心禹指出，以往年紀增長、產後及婦女停經是女性最常見的幾個掉髮原因，但上述的年輕族群掉髮人數案例漸增，歸納原因後，多半與生活壓力大、睡眠時間不足、減重過度爆瘦及自身免疫疾病有關，部分患者則是體內欠缺 鐵、鋅等營養素，這類患者可透過抽血檢驗，另外有部分患者則與感染性疾病、荷爾蒙失調或化療有關。

方心禹也提醒，民間俗稱「女生頭髮越細越好命」，其實不然，如果發現頭髮開始變得更細且容易斷裂，且每日掉髮量增加，其實就可能是禿頭前兆，應該要提高警覺，以免狀況持續惡化無法逆轉。