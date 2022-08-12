RAP狠酸林是「媽寶政客」　桃園新選風：退選就下架影片

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牛煦庭表示，台大判定抄襲之後，對於民進黨高層指鹿為馬，和全台灣中間選民做對的舉動感到非常訝異，既然如此，新選風將繼續為林智堅送上大禮。今天公布的美利堅、抄跑堅」RAP，就是由團隊的年輕助理尹新堯創作，尹表示，自己平時就喜歡寫RAP，有感於這次民進黨在桃園市長選舉中的作為「硬凹荒謬」，他只是把自己想說的話，用唱的方式抒發出來。
中壢區議員參選人毛嘉慶表示，民調顯示「首投族」（20~24歲）超過七成希望林智堅退選，顯見年輕人相信台大高於相信民進黨，這首歌曲唱出年輕人的真實感受，黨國要我們相信林智堅的清白，我們做不到就是做不到，年底選舉，呼籲全民不要再像去年被沒收公投一樣逼哀，「我們要站出來向闇黑政治勢力說不，全面下架民進黨提名的候選人。」
觀音區參選人戴兆華表示，選戰看的不是議題攻防，而是候選人面對危機的處理能力與態度，林智堅為保住自己的政治前途，寧可污衊台大，這樣的人品，若掌握了直轄市長的權力，難以想像他會做出什麼違反道德的事情？
桃園區議員參選人羅岳峰則認為，青年反對林智堅繼續參選的民意，反映在網路的討論中，許多年輕人跑到林智堅過去在台大上課的貼文中打卡嘲諷，二創梗圖躍然在社群中瘋傳，希望護堅不遺餘力的參選人，能夠正視沸騰民意並改弦易轍，不然只會遭到選民的唾棄。
牛煦庭表示，林智堅選到底，帶來的娛樂效果十足，因此很多人高呼「不要換」，但他認為娛樂歸娛樂，桃園新選風的主張是桃園的未來才是最重要的，一個誠信有問題、遇到困境就尋求權貴護航的政治媽寶，沒有資格領導桃園市，「誰都可以，就你不行」！呼籲林智堅知所進退，離開桃園，若林智堅退選，新選風的選舉看板、影片，都會主動下架，但林智堅若選擇硬拗到底，新選風也還有其他「禮物」，敬請期待！